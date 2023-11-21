Автомобиль загорелся на улице в Чалонге

Полиция Чалонга пытается установить причину пожара, уничтожившего седан Chevrolet Aveo на Soi Thanutep вечером 20 ноября. Владелец запарковал машину недалеко от дома предыдущим днем и непосредственно перед инцидентом не пользовался ей. Не исключается возможность поджога.

Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Чалонга и пожарные получили сообщение о загоревшемся автомобиле около 22:30 вечера 20 ноября. В качестве места событий была указана улица Soi Thanuteph, соединяющая шоссе Chao Fa West Rd. и Chao Fa East Rd.

Пожарные потушили огонь, но машина к тому моменту полностью выгорела. Владельцем оказался 58-летний уроженец Пхаттхалунга, который лишь несколько месяцев назад переехал жить на Пхукет. О том, что его автомобиль охвачен огнем, он узнал от соседа. По роду занятий мужчина – торговец сладостями.