Автомобиль загорелся на «улице боксеров» в Чалонге

Полиция Чалонга выясняет причины происшествия на Soi Ta-ied, где вечером 20 августа загорелся автомобиль. Вся имеющаяся информация доступна лишь из публикации муниципалитета района, правоохранительные органы об инциденте не сообщали.

Новости Пхукета

Информация о горящем автомобиле поступила в муниципалитет Чалонга в районе 18:00. На место событий были направлены пожарные и другие специалисты, которые приехали примерно к 18:25.

Автомобиль – седан Mazda – был припаркован на обочине Soi Ta-ied недалеко от выезда на Chao Fa East Rd. К моменту приезда пожарных, пламя охватило весь капот машины, но тушение огня, согласно заявлению муниципалитета, заняло всего четыре минуты.

В ходе пожара никто не пострадал, однако огонь, как выяснилось, успел повредиться, в частности, салон автомобиля. Оценка материального ущерба от пожара в сообщении властей не приводится.