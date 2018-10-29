Mai Khao Beach Condominium
Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Автомобиль загорелся на парковке у храма в Пхукет-Тауне

Полиция пока не установила точную причину возгорания автомобиля у храма Wat Kosit, но склоняется к версии о коротком замыкании в двигателе.

Иккапоп Тхонгтуб

29 Октября 2018, 11:40 AM
Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Припаркованный у храма Wat Kosit автомобиль самопроизвольно загорелся вечером 28 октября. Сообщение о возгорании поступило в муниципалитет Пхукет-Тауна около 19:00, прибывшим по вызову пожарным потребовалось около 20 минут, чтобы справиться с огнем. В результате происшествия никто не пострадал.

Владелец автомобиля рассказал пожарным, что припарковал машину возле храма и направился внутрь, чтобы принять участие в похоронной церемонии. Затем мужчина услышал с улицы крики о пожаре, покинул храм и увидел, что горит его автомобиль.

Полиция пока не установила точную причину возгорания, но склоняется к версии о коротком замыкании проводки в двигателе машины.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Военные пригрозили ответственностью бизнесу, на чьей территории продают контрафакт
Полиция подтвердила сообщения об убийстве туристом из Китая своей жены на Пхукете
Четыре человека задержаны в Чалонге за хранение оружия и наркотиков
Кампания в СМИ в преддверии «Семи дней опасности на дорогах» стартует с задержкой
На Пхукете зафиксировали вспышку вируса чикунгунья
Водитель туристического минивэна попал в аварию на второй день работы
Мотоцикл жительницы Пхукета сгорел, не дождавшись ремонта
У жителя Пхукета изъяли кустарный «мушкет»
Пожар в Вичите нанес ущерба на 300 тыс. бат
Губернатор распорядился повысить безопасность на ремонтируемой трассе Чалонг-Ката
Таиланд остался в первой десятке стран мира с самыми опасными дорогами
Житель Ко-Кэу покончил с собой на почве ревности
На водохранилище Банг-Ньеу пропал рыбак
Подобранный на Най-Янге дельфин умер в PMBC
Понедельник, 10 декабря, будет нерабочим днем в Таиланде
777 Beach Condo
ZUMA Restaurant
Thai Residential
Dream Beach Club
EPL Prediction Competition 2018-2019

 