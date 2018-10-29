Автомобиль загорелся на парковке у храма в Пхукет-Тауне

Полиция пока не установила точную причину возгорания автомобиля у храма Wat Kosit, но склоняется к версии о коротком замыкании в двигателе.

Иккапоп Тхонгтуб

29 Октября 2018, 11:40 AM

Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Припаркованный у храма Wat Kosit автомобиль самопроизвольно загорелся вечером 28 октября. Сообщение о возгорании поступило в муниципалитет Пхукет-Тауна около 19:00, прибывшим по вызову пожарным потребовалось около 20 минут, чтобы справиться с огнем. В результате происшествия никто не пострадал.

Владелец автомобиля рассказал пожарным, что припарковал машину возле храма и направился внутрь, чтобы принять участие в похоронной церемонии. Затем мужчина услышал с улицы крики о пожаре, покинул храм и увидел, что горит его автомобиль.

Полиция пока не установила точную причину возгорания, но склоняется к версии о коротком замыкании проводки в двигателе машины.