Автомобиль загорелся на парковке у храма в Пхукет-Тауне

Припаркованный у храма Wat Kosit автомобиль самопроизвольно загорелся вечером 28 октября. Сообщение о возгорании поступило в муниципалитет Пхукет-Тауна около 19:00, прибывшим по вызову пожарным потребовалось около 20 минут, чтобы справиться с огнем. В результате происшествия никто не пострадал.
Владелец автомобиля рассказал пожарным, что припарковал машину возле храма и направился внутрь, чтобы принять участие в похоронной церемонии. Затем мужчина услышал с улицы крики о пожаре, покинул храм и увидел, что горит его автомобиль.
Полиция пока не установила точную причину возгорания, но склоняется к версии о коротком замыкании проводки в двигателе машины.