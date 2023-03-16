Автомобиль врезался в забор храма на Пхукете

Жительница Пхукета получила легкие травмы после того, как автомобиль, которым она управляла, врезался в бетонный забор храма Wat Lipon на Thepkrasattri Rd. в Срисунтхорне ранним утром 16 марта.

Иккапоп Тхонгтуб

Легковая машина пересекла три полосы Thepkrasattri Rd. и обочину, после чего врезалась в забор храма утром 16 марта. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Легковая машина пересекла три полосы Thepkrasattri Rd. и обочину, после чего врезалась в забор храма утром 16 марта. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Легковая машина пересекла три полосы Thepkrasattri Rd. и обочину, после чего врезалась в забор храма утром 16 марта. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Легковая машина пересекла три полосы Thepkrasattri Rd. и обочину, после чего врезалась в забор храма утром 16 марта. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Легковая машина пересекла три полосы Thepkrasattri Rd. и обочину, после чего врезалась в забор храма утром 16 марта. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение о ДТП на Thepkrasattri Rd. около 6:15 утра четверга, 16 марта. Информацию принял от местных муниципальных спасателей подполковник Корнпхумпхот Понгпайбун.

На месте событий полицейские обнаружили серый хэтчбэк Toyota Yaris, врезавшийся в забор, ограждающий территорию буддистского храма Wat Lipon (Wat Stisoonthorn). Машина получила серьезные повреждения, но находившаяся за рулем 41-летняя Маливан Квансри избежала тяжелых травм.

Женщина рассказала полицейским, что двигалась в сторону Памятника Героиням, когда ее якобы подрезал пикап. Женщина предприняла попытку избежать столкновения, причем настолько радикальную, что ее Yaris пересек разделительную полосу с пальмами и все полосы встречного движения, а затем с большой силой врезался в стену храма.

К счастью, неуправляемая машина не задела других транспортных средств на своем пути. На заборе повреждений не заметно, однако машина госпожи Квансри уничтожила установленный перед ним баннер одного из кандидатов на предстоящих выборах.

Полиция проводит расследование. О предъявлении обвинений не сообщалось.