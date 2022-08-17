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Автомобиль врезался в столб у Памятника Героиням

Полиция Таланга проводит расследование по факту дорожной аварии, произошедшей ночью 17 августа на шоссе, ведущем в Паклок от Памятника Героиням. В результате ДТП пострадала женщина и был нанесен ущерб государственной собственности.

Иккапоп Тхонгтуб

17 Августа 2022, 12:00 PM
Кроссовер Mazda CX-30 врезался в столб на шоссе 4027 после полуночи 17 августа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Кроссовер Mazda CX-30 врезался в столб на шоссе 4027 после полуночи 17 августа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Кроссовер Mazda CX-30 врезался в столб на шоссе 4027 после полуночи 17 августа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Кроссовер Mazda CX-30 врезался в столб на шоссе 4027 после полуночи 17 августа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Кроссовер Mazda CX-30 врезался в столб на шоссе 4027 после полуночи 17 августа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Кроссовер Mazda CX-30 врезался в столб на шоссе 4027 после полуночи 17 августа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Кроссовер Mazda CX-30 врезался в столб на шоссе 4027 после полуночи 17 августа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Кроссовер Mazda CX-30 врезался в столб на шоссе 4027 после полуночи 17 августа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение о ДТП у банка Siam Commercial на дороге в Паклок (шоссе 4027) примерно в 12:50 ночи. Прибыв на место событий, находящееся примерно в 400 м от Памятнику Героиням, полицейские и спасатели обнаружили красный кроссовер Mazda CX-30, вылетевший на разделительную полосу и врезавшийся в мачту электропередач. У машины был сильно разбит капот, бетонный столб также оказался поврежден.

В момент аварии в автомобиле находились два человека. Кроссовером управлял 40-летний Супхон Луонди из Паклока, рядом с ним сидела в качестве пассажирки 45-летняя Папхада Клайтхонг. Женщину доставили в больницу Bangkok Hospital Siriroj для получения медицинской помощи. Информация о тяжести полученных ей травм отсутствует. Также ничего неизвестно о том, пострадал ли водитель.

Господин Луонди сообщил, что авария произошла, когда они с госпожой Клайтхонг возвращались к себе домой в Паклок. Спасатели отметили, что в беседе с полицейскими водитель якобы признался, что «немного выпил». Впрочем, сами сотрудники полиции ничего не сообщили о результатах проверки мужчины на алкоголь и о проведении теста в принципе.

Пока что господину Луонди предъявили обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой причинение ущерба государственной собственности. Поврежденный кроссовер Mazda CX-30 отбуксировали к полицейскому участку Таланга.

 

 

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