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Автомобиль врезался в припаркованный на обочине Bypass Rd. автобус

Водитель легкового автомобиля был госпитализирован с травмами после столкновения с припаркованным на обочине Bypass Rd. автобусом.

Иккапоп Тхонгтуб

16 Марта 2018 10:54:47

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Пхукет-Тауна получила сообщение об аварии на Bypass Rd. около 3:30 утра 16 марта. Прибывшие на место событий спасатели и полицейские обнаружили поврежденный седан Honda City, врезавшийся в заднюю часть туристического автобуса компании Trans Asia Express Co Ltd.

Водитель седана Таначай Танапутинан был заблокирован в салон, и спасателя пришлось применить спецсредства, чтобы достать его из машины. Затем пострадавший был доставлен в больницу Vachira Hospital, а оттуда переведен в Mission Hospital.

Водитель автобуса Пайбун Дыантхайсонг рассказал полиции, что направлялся к пляжу Ката, чтобы забрать туристов, которых было необходимо доставить в аэропорт. По пути шофер остановился у отделения Bank of Ayudhya на Bypass Rd., чтобы встретить гида и купить напитков в круглосуточном магазине. Пока мужчина совершал покупки, в его автобус врезалась легковая машина.

Пайбун Дыантхайсонг заверил полицейских, что автобус стоял на обочине с включенным аварийными сигналами. Полиция пока не предъявила никому обвинений по следам аварии.

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