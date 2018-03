Автомобиль врезался в припаркованный на обочине Bypass Rd. автобус Водитель легкового автомобиля был госпитализирован с травмами после столкновения с припаркованным на обочине Bypass Rd. автобусом. Иккапоп Тхонгтуб 16 Марта 2018 10:54:47 Фото: Иккапоп Тхонгтуб Полиция Пхукет-Тауна получила сообщение об аварии на Bypass Rd. около 3:30 утра 16 марта. Прибывшие на место событий спасатели и полицейские обнаружили поврежденный седан Honda City, врезавшийся в заднюю часть туристического автобуса компании Trans Asia Express Co Ltd. Водитель седана Таначай Танапутинан был заблокирован в салон, и спасателя пришлось применить спецсредства, чтобы достать его из машины. Затем пострадавший был доставлен в больницу Vachira Hospital, а оттуда переведен в Mission Hospital. Водитель автобуса Пайбун Дыантхайсонг рассказал полиции, что направлялся к пляжу Ката, чтобы забрать туристов, которых было необходимо доставить в аэропорт. По пути шофер остановился у отделения Bank of Ayudhya на Bypass Rd., чтобы встретить гида и купить напитков в круглосуточном магазине. Пока мужчина совершал покупки, в его автобус врезалась легковая машина. Пайбун Дыантхайсонг заверил полицейских, что автобус стоял на обочине с включенным аварийными сигналами. Полиция пока не предъявила никому обвинений по следам аварии.