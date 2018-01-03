Автомобиль врезался в припаркованный на обочине автобус

Легковая машина под управлением 41-летней гражданки Таиланда врезалась в автобус, припаркованный на обочине Thepkrasattri Rd. в ночь на 2 января.

3 Января 2018 11:07:31

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Около 1:30 ночи полиция Таланга получила сообщение об аварии в районе храма Wat Mueang Mai на шоссе Thepkrasattri Rd. К моменту прибытия помощи водитель автомобиля Преяпорн Виван и ее пассажирка Аруни Ливсуван по-прежнему находились в салоне своего хетчбэка Toyota Yaris: от удара двери машины заклинило и женщины не могли покинуть транспортное средство самостоятельно.

Как пояснил капитан Крайсорн Бунпрасоп из полиции Таланга, женщины получили легкие травмы и были доставлены в Thalang Hospital для обследования и оказания помощи. Проведенный на месте тест на алкоголь показал, что управлявшая хетчбэком Преяпорн Виван была трезва. При себе у госпожи Виван имелись временные права на управление легковым автомобилем.

Женщина заявила полиции, что ее машину зацепил другой автомобиль, в результате чего она потеряла управление и врезалась в припаркованный на обочине автобус. По словам капитана Бунпрасопа, полиция изучит записи с камер уличного видеонаблюдения, чтобы проверить слова госпожи Виван.

Личность водителя автобуса также уже установлена. Им оказался 57-летний Экамон Койсомбун. Капитан Бунпрасоп не уточнил, будет ли он привлечен к ответственности за стоянку на обочине. В прошлом году полиция Кату предупреждала, что за оставление крупногабаритного транспорта вне выделенных мест стоянки водителям будет грозить до 50 тыс. бат штрафа.