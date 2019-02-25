Автомобиль врезался в ограду памятника Героиням на Пхукете

Полиция предъявила обвинения в опасном вождении уроженцу Петчабуна, врезавшемуся на пикапе в ограду памятника Героиням на Thepkrasattri Rd. ночью 25 февраля.

Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение об аварии у памятника Героиням поступило в полицию Таланга около 3:30 утра понедельника, 25 февраля.

Следовавший в сторону Пхукет-Тауна черный пикап Isuzu D-Max врезался в ограждение памятника и перевернулся, получив значительные повреждения. Водитель и пассажир выжили, но получили травмы.

В беседе с полицией водитель пикапа Сурачай Кэукерд заявил, что потерял управление при прохождении кольцевой развязки у памятника. В результате аварии мужчина получил травму ноги. Его пассажир – 30-летний Наттавут Раттанадилок На-Пхукет – повредил левую руку.

Полиция уже предъявила Сурачаю Кэукерду обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой причинение ущерба государственной собственности. Данный ущерб предстоит компенсировать либо самому водителю, либо его страховой компании. В полицейском отчете о ДТП ничего не говорится о проверке водителя на алкоголь или наркотики. Информация о том, с какой скоростью мог двигаться пикап, также отсутствует.