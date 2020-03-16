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Автомобиль врезался в мотоцикл уличного торговца в Пхукет-Тауне

Три человека были госпитализированы после того, как автомобиль врезался в мотоцикл уличного торговца в Пхукет-Тауне. Пострадали водитель машины, продавец напитков и его покупатель.

Новости Пхукета

16 Марта 2020, 11:30 AM
По словам очевидцев, престарелый водитель нажал педаль газа вместо тормоза.

По словам очевидцев, престарелый водитель нажал педаль газа вместо тормоза.

По словам очевидцев, престарелый водитель нажал педаль газа вместо тормоза.

По словам очевидцев, престарелый водитель нажал педаль газа вместо тормоза.

По словам очевидцев, престарелый водитель нажал педаль газа вместо тормоза.

По словам очевидцев, престарелый водитель нажал педаль газа вместо тормоза.

По словам очевидцев, престарелый водитель нажал педаль газа вместо тормоза.

По словам очевидцев, престарелый водитель нажал педаль газа вместо тормоза.

По словам очевидцев, престарелый водитель нажал педаль газа вместо тормоза.

По словам очевидцев, престарелый водитель нажал педаль газа вместо тормоза.

По словам очевидцев, престарелый водитель нажал педаль газа вместо тормоза.

По словам очевидцев, престарелый водитель нажал педаль газа вместо тормоза.

По словам очевидцев, престарелый водитель нажал педаль газа вместо тормоза.

По словам очевидцев, престарелый водитель нажал педаль газа вместо тормоза.

Сообщение о происшествии у комплекса Down Town Plaza на Soi Phisai Sapphakit поступило в службу спасения Kusoldham Rescue Foundation около 15:00 среды, 11 марта. Согласно сообщению, автомобиль Toyota Vios врезался в тележку уличного торговца, попутно зацепив припаркованные машины.

Как рассказал The Phuket News работавший на месте событий спасатель Ватчара Срикача, все пострадавшие оказались гражданами Таиланда. 56-летний продавец напитков Вират Буалой получил ушибы и ссадины на ногах, у его 28-летнего покупателя Вати Сунтаротайи оказалась сломана нога, 75-летний водитель Toyota Vios отделался порезом.

В результате аварии были также повреждены два припаркованных на улице пикапа и хэтчбэк Mazda.

«Очевидцы сообщили нам, что господин Сунтаротайя покупал напитки у господина Буалоя, когда двигавшийся по улице пикап зацепил припаркованные машины, а затем врезался в саленг торговца. По словам очевидцев, престарелый водитель запаниковал и нажал педаль газа вместо тормоза», – рассказал спасатель Ватчара Срикача.

В полиции ДТП прокомментировать не смогли. Работавший на месте событий офицер заявил, что приехал уже после того, как пострадавших увезли. При этом дежурный офицер участка Пхукет-Тауна сказала корреспонденту редакции, что давать комментарии не уполномочена. Начальник участка на звонки не ответил.

 

 

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