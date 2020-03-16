Три человека были госпитализированы после того, как автомобиль врезался в мотоцикл уличного торговца в Пхукет-Тауне. Пострадали водитель машины, продавец напитков и его покупатель.

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Сообщение о происшествии у комплекса Down Town Plaza на Soi Phisai Sapphakit поступило в службу спасения Kusoldham Rescue Foundation около 15:00 среды, 11 марта. Согласно сообщению, автомобиль Toyota Vios врезался в тележку уличного торговца, попутно зацепив припаркованные машины.

Как рассказал The Phuket News работавший на месте событий спасатель Ватчара Срикача, все пострадавшие оказались гражданами Таиланда. 56-летний продавец напитков Вират Буалой получил ушибы и ссадины на ногах, у его 28-летнего покупателя Вати Сунтаротайи оказалась сломана нога, 75-летний водитель Toyota Vios отделался порезом.

В результате аварии были также повреждены два припаркованных на улице пикапа и хэтчбэк Mazda.

«Очевидцы сообщили нам, что господин Сунтаротайя покупал напитки у господина Буалоя, когда двигавшийся по улице пикап зацепил припаркованные машины, а затем врезался в саленг торговца. По словам очевидцев, престарелый водитель запаниковал и нажал педаль газа вместо тормоза», – рассказал спасатель Ватчара Срикача.

В полиции ДТП прокомментировать не смогли. Работавший на месте событий офицер заявил, что приехал уже после того, как пострадавших увезли. При этом дежурный офицер участка Пхукет-Тауна сказала корреспонденту редакции, что давать комментарии не уполномочена. Начальник участка на звонки не ответил.



