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Автомобиль врезался в фонарный столб во время утреннего дождя

Седан MG под управлением 24-летней гражданки Таиланда врезался в мачту уличного освещения на шоссе Bypass Rd. перед рассветом 29 мая. Женщину госпитализировали с травмами, полиция возбудило дело об опасном вождении, повлекшем причинение ущерба государственной собственности. У машины были красные номера, выданные в провинции Самут-Сакхон, где она, видимо, была совсем недавно куплена.

Иккапоп Тхонгтуб

29 Мая 2023, 10:22 AM
Дорожная авария у магазина латекса Patex на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария у магазина латекса Patex на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария у магазина латекса Patex на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария у магазина латекса Patex на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария у магазина латекса Patex на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария у магазина латекса Patex на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария у магазина латекса Patex на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария у магазина латекса Patex на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария у магазина латекса Patex на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария у магазина латекса Patex на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария у магазина латекса Patex на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария у магазина латекса Patex на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария у магазина латекса Patex на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария у магазина латекса Patex на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Пхукет-Тауна получила сообщение о дорожной аварии на подъезде к Siam Niramit примерно в 5:05 утра понедельника, 29 мая. В это время на Пхукете продолжало действовать штормовое предупреждение, а всю ночь шли дожди.

Прибывшие по вызову полицейские и спасатели Kusoldharm Foundation обнаружили белый седан MG, вылетевший с проезжей части и врезавшийся в мачту уличного освещения. Удар был достаточно сильным, чтобы фонарный столб рухнул на землю.

При этом машина, к счастью хозяйки, буквально на несколько метров проскочила широкий бетонный «бассейн» ливневой канализации перед магазином латекса Patex и врезалась в столб сразу за ним.

Автомобилем, недавно купленным в провинции Самут-Сакхон и еще не поставленным на постоянный учет, управляла 24-летняя Ротчана Срисерм. Спасатели доставили женщину в больницу Dibuk Hospital.

Полиция завела против госпожи Срисерм дело об опасном вождении, повлекшем причинение ущерба государственной собственности. О причинах аварии ничего сказано не было.

 

 

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