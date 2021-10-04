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Автомобиль утонул в пхукетском пруду

Белый седан Toyota Vios под управлением 23-летнего мужчины вылетел с дороги и утонул в пруду, образовавшемся на месте бывшего оловянного карьера. Сам водитель не пострадал.

Иккапоп Тхонгтуб

4 Октября 2021, 02:29 PM
Автомобиль вылетел с дороги и рухнул в пруд в Ко-Кэу. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль вылетел с дороги и рухнул в пруд в Ко-Кэу. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль вылетел с дороги и рухнул в пруд в Ко-Кэу. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль вылетел с дороги и рухнул в пруд в Ко-Кэу. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль вылетел с дороги и рухнул в пруд в Ко-Кэу. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль вылетел с дороги и рухнул в пруд в Ко-Кэу. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль вылетел с дороги и рухнул в пруд в Ко-Кэу. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль вылетел с дороги и рухнул в пруд в Ко-Кэу. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль вылетел с дороги и рухнул в пруд в Ко-Кэу. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль вылетел с дороги и рухнул в пруд в Ко-Кэу. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль вылетел с дороги и рухнул в пруд в Ко-Кэу. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль вылетел с дороги и рухнул в пруд в Ко-Кэу. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль вылетел с дороги и рухнул в пруд в Ко-Кэу. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль вылетел с дороги и рухнул в пруд в Ко-Кэу. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Капитан Крыфа Пхонгсапан из полицейского участка Пхукет-Тауна получил информацию об инциденте около 13:50 воскресенья, 3 октября. Согласно сообщению, авария произошла на трассе 3030, напрямую соединяющей Кату и Ко-Кэу и заканчивающейся выездом на Thepkrasattri Rd.

Прибыв к берегу пруда, полицейские и спасатели обнаружили там 23-летнего жителя Пхукет-Тауна по имени Тханапум Хукхиао. Мужчина рассказал, что ехал на встречу с другом в Ко-Кэу, когда левое переднее колесо его машины внезапно задрожало. Водитель потерям контроль над транспортным средством, в результате чего машина вылетела с ничем не огороженной проезжей части и рухнула в пруд. Господин Хукхиао успел выбраться из салона до того, как автомобиль полностью погрузился под воду. Свою удачу он объяснил висевшим на шее буддистских амулетом, за которые схватился, когда машина упала в воду.

Дайверам Kusoldharm Foundation потребовалось около 15 минут, чтобы найти утонувший автомобиль, закончивший свой путь на глубине от трех до пяти метров. Также на мелководье была найдена одна из деталей кузова машины. Лобовое стекло оказалось разбитым.

На место событий был вызван грузовик-эвакуатор. Извлечение автомобиля из воды заняло более двух часов, после чего машину доставили в полицейский участок Пхукет-Тауна. В настоящий момент неизвестно, будет ли полиция предъявлять водителю какие-либо обвинения.

 

 

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