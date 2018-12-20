Автомобиль такси сбил престарелого мужчину на пхукетском шоссе

Полиция предъявила обвинения таксисту Рунгпрасану Сривичаю, сбившего 83-летнего Варанона Лисакуна, переходившего шоссе Thepkrasattri Rd. в Таланге.

Иккапоп Тхонгтуб

20 Декабря 2018, 02:53 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Таланга получила сообщение о ДТП на Thepkrasattri Rd. в районе поворота к Thalang Hospital около 6:10 утра четверга, 20 декабря. Согласно поступившей в полицию информации, переходившего шоссе мужчину сбил автомобиль такси, обслуживающие пхукетский аэропорт, после чего жертву переехал грузовик с прицепом. Затем там же столкнулись еще несколько машин, пытавшихся не задеть тело мужчины.

Таксиста Рунгпрасана Сривичая доставили в полицейский участок Таланга, где ему предъявили обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой гибель человека. Проведенный тест на алкоголь дал отрицательный результат.

Грузовик на месте ДТП не остановился, и сейчас полицейские пытаются отследить его маршрут по записям с камер уличного наблюдения.

Судя по кадрам с Google Street View, погибший мужчина переходил оживленное шоссе в паре десятков метров от надземного пешеходного перехода.