Автомобиль столкнулся с коровами на пхукетском шоссе

Полиция Таланга пытается установить личность фермера, не уследившего за своими коровами, которые выбежали на шоссе и спровоцировали дорожную аварию ночью 5 июня. С пересекавшим проезжую часть стадом не сумел разъехаться водитель автомобиля Toyota Veloz, который сам не пострадал в аварии, однако теперь вынужден решать вопрос с ремонтом своей машины.

Иккапоп Тхонгтуб

Инцидент с коровами произошел около 4:40 утра 5 июня в районе заправки РТ на Thepkrasattri Rd. в одноименном тамбоне Таланга. Водитель машины по имени Банча (фамилию полиция не указала) сообщил полицейским, что на дорогу выбежало стадо из 10 коров. Пересчитать количество голов крупного рогатого скота мужчина успел, затормозить – нет.

Господин Банча подал официальное заявление в полицию в надежде на то, что правоохранители установят владельца животным, после чего его можно будет привлечь к ответственности. Все коровы покинули место ДТП своим ходом, так что хотя бы тяжелых переломов конечностей у них, видимо, не было.

Полиция не сказала, планируется ли возбуждать дело против водителя или он, действительно, не имел возможности вовремя увидеть стадо на дороге в черте населенного пункта и затормозить.