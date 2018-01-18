Автомобиль снес домик духов в Раваи

Легковой автомобиль перевернулся и снес находившийся у дороги домик духов в Раваи утром 17 января.

18 Января 2018 09:49:22

Полиция получила сообщение об аварии в Раваи около 10:30 утра среды, 17 января. ДТП произошло в районе Islander Sports Bar & Restaurant, на узкой улице, соединяющей Sai Yuan Rd. и дорогу, идущую вдоль набережной.

Прибывшие на место событий полицейские обнаружили лежащий на боку хетчбэк Honda Jazz и остатки домика духов, в который врезался перевернувшийся автомобиль.

Водитель машины Винью Самарт и его пассажирка Наттаорн Рунхан серьезных травм избежали, однако обоих пришлось доставить в Dibuk Hospital для оказания медицинской помощи.

«Я потерял управление в повороте, когда спускался под уклон. Я запаниковал и ударил по тормозам, машину занесло и она врезалась в домик духов у дороги», – рассказал полиции 30-летний водитель.

Полиция пока не сообщила о том, будут ли предъявлены господину Самарту какие-либо обвинения.