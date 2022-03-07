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Автомобиль сбил женщину на главном шоссе Пхукета

Гражданка Мьянмы была госпитализирована с серьезными травмами после того, как ее сбил автомобиль на Thepkasattri Rd. в Ко-Кэу. Согласно предварительной версии, женщина пыталась перейти оживленное шоссе, как неоднократно делала до этого.

Иккапоп Тхонгтуб

7 Марта 2022, 02:05 AM
Ford Everest сбил женщину у магазина SuperCheap к югу от тоннеля в Банг-Кху. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ford Everest сбил женщину у магазина SuperCheap к югу от тоннеля в Банг-Кху. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ford Everest сбил женщину у магазина SuperCheap к югу от тоннеля в Банг-Кху. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ford Everest сбил женщину у магазина SuperCheap к югу от тоннеля в Банг-Кху. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ford Everest сбил женщину у магазина SuperCheap к югу от тоннеля в Банг-Кху. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ford Everest сбил женщину у магазина SuperCheap к югу от тоннеля в Банг-Кху. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ford Everest сбил женщину у магазина SuperCheap к югу от тоннеля в Банг-Кху. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ford Everest сбил женщину у магазина SuperCheap к югу от тоннеля в Банг-Кху. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ford Everest сбил женщину у магазина SuperCheap к югу от тоннеля в Банг-Кху. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ford Everest сбил женщину у магазина SuperCheap к югу от тоннеля в Банг-Кху. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ford Everest сбил женщину у магазина SuperCheap к югу от тоннеля в Банг-Кху. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ford Everest сбил женщину у магазина SuperCheap к югу от тоннеля в Банг-Кху. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ford Everest сбил женщину у магазина SuperCheap к югу от тоннеля в Банг-Кху. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ford Everest сбил женщину у магазина SuperCheap к югу от тоннеля в Банг-Кху. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение об инциденте в районе АЗС Shell к югу от тоннеля в Банг-Кху поступило в полицию Пхукет-Тауна в районе 9:15 утра субботы, 5 марта.

На месте событий полицейские и сотрудники больницы Vachira Phuket Hospital обнаружили остановившийся посреди дороги автомобиль Ford Everest со «счастливыми» номерами и следами удара на капоте, а в 80 метрах от него – 54-летнюю Ма Мйинт из Мьянмы.

Лежавшая на асфальте женщина была без сознания, местные жители пытались оказать ей посильную помощь. Как отметили медики, у женщины была кровоточащая рана головы, также кровь текла из носа и ушел. Пострадавшую доставили в Vachira Phuket Hospital, информация о ее текущем состоянии отсутствует.

Водитель сбившего женщину автомобиля (в отчете полиции он фигурирует как некий Бангмат без указания полного имени и возраста) рассказал, что ехал от Пхукет-Тауна к школе Muslim Wittaya Phuket School, когда на дорогу перед его машиной выскочила женщина.

Господин Бангмат отметил, что ехал медленно и попытался объехать госпожу Мйинт, однако все равно не смог избежать столкновения.

Один из очевидцев рассказал полицейским, что пострадавшую бирманку часто видели в этом районе. По его словам, она нередко переходила шоссе в данном месте, направляясь в аптеку на другой стороне. Не исключено, что в утро происшествия она шла туда же.

На момент подготовки материала полиция еще не приняла решения о предъявлении обвинений водителю Ford Everest.

 

 

 

 

 

 

 

 

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