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Автомобиль сбил теленка на шоссе у IKEA

Выбежавший на проезжую часть теленок погиб под колесами автомобиля вечером 4 апреля. В момент аварии в машине вместе с водителем находились двое детей, никто из них не пострадал.

Иккапоп Тхонгтуб

5 Апреля 2022, 05:02 PM
Выбежавший на шоссе теленок попал под колеса машины. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Выбежавший на шоссе теленок попал под колеса машины. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Выбежавший на шоссе теленок попал под колеса машины. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Выбежавший на шоссе теленок попал под колеса машины. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Выбежавший на шоссе теленок попал под колеса машины. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Выбежавший на шоссе теленок попал под колеса машины. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Выбежавший на шоссе теленок попал под колеса машины. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Выбежавший на шоссе теленок попал под колеса машины. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Пхукет-Тауна и Kusoldharm Foundation получили сообщение о происшествии у магазина IKEA на шоссе Bypass Rd. около 22:00.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружил поврежденный седан белого цвета и лежащее в придорожной траве тело теленка. Животное к тому моменту было мертво.

Водитель автомобиля, фигурирующий в сводке полиции как господин Джамп, рассказал, что ехал вечером домой с двумя детьми, которые спали на свои сиденьях. У магазина IKEA мужчина увидел на обочине корову с теленком, который затем метнулся прямо под машину. По словам господина Джампа, возможности избежать столкновения у него не было.

Мужчина добавил, что, выйдя из машины, заметил невдалеке множество других коров, но пастуха при них видно не было. Полиция обещает приложить усилия к поиску владельца животных, чтобы господин Джамп мог попытаться взыскать с него компенсацию за повреждение автомобиля.

 

 

 

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