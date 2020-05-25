Автомобиль сбил буйвола на пхукетском шоссе

Легковой автомобиль сбил буйвола на шоссе Thepkrasattri Rd. в одноименном тамбоне округа Таланг. Находившиеся в машине водитель и пассажирка не пострадали, однако у животного оказались сломаны три ноги.

Иккапоп Тхонгтуб

Капитан Крайсон Бунпрасоп из полиции Таланга получил сообщение о ДТП в восьмом мубане Тхепкрасаттри около 5:00 утра воскресенья, 24 мая.

Прибывшие на место событий полицейские и спасатели обнаружили на дороге поврежденный автомобиль Toyota Yaris черного цвета, а в нескольких метрах от машины – лежащего на асфальте буйвола. Самостоятельно передвигаться животное не могло.

Водитель машины – 27-летний Адун Лангмуанг – сообщил полицейским, что направлялся с Пхукета в Сураттхани. Вместе с господином Лангмуангом в машине находилась его девушка.

По словам водителя, когда он ехал через Таланг, на шоссе вышла группа буйволов, и он не смог избежать столкновения с одним из животных.

Как отметил капитан Бунпрасоп, покалеченного буйвола отвезли в пхукетское отделение Департамента животноводства. Дальнейшая его судьба неизвестна.

«Мы пока не решили, будут ли предъявлены обвинения водителю. Нужно изучить обстоятельства ДТП подробнее», – заявил господин Бунпрасоп.