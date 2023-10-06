Автомобиль рухнул в незаконченную дренажную систему в Самконге

Легковой автомобиль провалился в недостроенную дренажную систему на Yaowarat Rd. в Самконге вечером 5 октября. Инцидент произошел в зоне строительных работ у магазина Lotus’s Extra, где организуют капитальную систему водоотвода в бетонных коробах на глубине нескольких метров под землей. Работы там будут продолжаться минимум до февраля следующего года.

Иккапоп Тхонгтуб

6 Октября 2023, 05:02 PM

Легковая машина рухнула в незаконченную дренажную систему в Самконге. Фото: Phuket City Police

Информация о дорожной аварии у Lotus’s в Самконге поступила в полицейский участок Пхукет-Тауна около 22:00 вечера 5 октября. В сообщении говорилось, что в рухнувшей в многометровую яму машине находились три человека, но все они получили лишь легкие травмы.

Неназванный водитель упавшего под землю седана сообщил полицейским, что совсем недавно приехал на Пхукет для трудоустройства и еще не освоился с местными дорогами.

Судя по всему, мужчина просто не знал о масштабных дорожных работах, которые начались в июне этого года и будут продолжаться до середины февраля следующего, если не возникнет задержек.

При этом остается неясным, как шофер мог не заметить огромные бетонные блоки с красными и белыми полосами, которые огораживают место работ и указывают водителям направление движения.