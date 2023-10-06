Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Автомобиль рухнул в незаконченную дренажную систему в Самконге

Легковой автомобиль провалился в недостроенную дренажную систему на Yaowarat Rd. в Самконге вечером 5 октября. Инцидент произошел в зоне строительных работ у магазина Lotus’s Extra, где организуют капитальную систему водоотвода в бетонных коробах на глубине нескольких метров под землей. Работы там будут продолжаться минимум до февраля следующего года.

Иккапоп Тхонгтуб

6 Октября 2023, 05:02 PM
Легковая машина рухнула в незаконченную дренажную систему в Самконге. Фото: Phuket City Police

Легковая машина рухнула в незаконченную дренажную систему в Самконге. Фото: Phuket City Police

Информация о дорожной аварии у Lotus’s в Самконге поступила в полицейский участок Пхукет-Тауна около 22:00 вечера 5 октября. В сообщении говорилось, что в рухнувшей в многометровую яму машине находились три человека, но все они получили лишь легкие травмы. 

Неназванный водитель упавшего под землю седана сообщил полицейским, что совсем недавно приехал на Пхукет для трудоустройства и еще не освоился с местными дорогами.

Судя по всему, мужчина просто не знал о масштабных дорожных работах, которые начались в июне этого года и будут продолжаться до середины февраля следующего, если не возникнет задержек.

При этом остается неясным, как шофер мог не заметить огромные бетонные блоки с красными и белыми полосами, которые огораживают место работ и указывают водителям направление движения.

 

 

Есть новости? кликните сюда

Таиланд снизил прогноз по годовой инфляции до 1-1,7%
Единая пхукетская семья. Новый губернатор провел первые рабочие совещания
Таиланд обещает заняться безопасностью и уверенностью туристов после стрельбы в Siam Paragon
Новый губернатор прибыл на Пхукет
Россияне обошли китайцев по прибытиям на Пхукет на фоне общего спада
Полиция вернула туриста в покинутый им «Оазис»
Загоревшиеся кабели едва не подожгли дома в Рассаде
Водитель минивэна высадил двух россиянок посреди шоссе
Таиланд предоставил россиянам возможность продления безвизового штампа еще на 30 дней
Престарелые супруги из Бельгии найдены мертвыми в своем доме в Паклоке
Россияне за полгода купили квартир в Таиланде на 2,55 млрд бат
Пхукет встретил безвизовых туристов подарками и усилением присутствия полиции в аэропорту
В Патонге частично открыли проезд по центральной улице
Уличныe провода загорелись в Пхукет-Тауне
Иммиграционное бюро сфокусировало свои проверки на юге Пхукета

 

The Pavilions Phuket
Thai Residential
SOHO Pool Club

 