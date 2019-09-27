Автомобиль под управлением 18-летнего подростка перевернулся на пхукетском шоссе

Полиция Таланга предъявила обвинения 18-летнему водителю, потерявшему контроль над автомобилем на шоссе Thepkrasattri Rd. в Муанг-Мае. После столкновения с придорожным бордюром машина молодого человека перевернулась и рухнула на крышу.

Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о дорожной аварии в Муанг-Мае поступило в полицейский участок Таланга около 7:10 утра четверга, 26 сентября. На месте событий сотрудники полиции во главе с капитаном Понлаватом Кетсаттхой обнаружили лежащий на крыше белый хетчбэк Toyota Yaris и дожидавшегося правоохранителей 18-летнего водителя Пуньявата Сэлима. Молодому человеку повезло избежать сколь-нибудь серьезных травм.

Пуньяват Сэлим рассказал полицейским, что направлялся в сторону Пхукет-Тауна и в какой-то момент потерял контроль над машиной. Автомобиль зацепил придорожный бордюр, а затем перевернулся. В ходе контакта с бетонным бордюром у машины лопнуло левое переднее колесо.

В момент аварии Пуньяват Сэлим находился в салоне автомобиля один. Другие транспортные средства его автомобиль также не задел. В полиции полагают, что водитель просто заснул за рулем.

По следам аварии Пуньявату Сэлиму предъявили обвинения в опасном вождении. Как отметил капитан Кетсаттха, у юноши при себе было действительное водительское удостоверение, однако о проверке молодого человека на алкоголь и наркотики офицер ничего не сообщил.