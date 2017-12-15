Автомобиль пхукетского полицейского столкнулся с мотоциклом у памятника Героиням

Полиция Таланга подтвердила факт аварии с участием автомобиля пхукетского полицейского и мотоцикла на Thepkasattri Rd.

15 Декабря 2017 08:51:58

Фото: Pairoj Prommin

Авария произошла у въезда на парковку дилерского центра Yamaha на Thepkasattri Rd. Около 14:30 среды, 13 декабря.

Как рассказал лейтенант Сопанат Найао из полиции Таланга, в поворачивавшую к мотосалону машину сзади врезался скутер, под управлением 27-летнего местного жителя. Лейтенант Найао не назвал имена участников аварии, ограничившись лишь указанием на то, что за рулем машины находился сотрудник полиции Патонга, не исполнявший в тот момент служебных обязанностей.

«Я могу только подтвердить, что водитель автомобиля не намерен подавать заявление против мотоциклиста, поскольку его машина полностью застрахована», – добавил лейтенант Найао.

Позицию мотоциклиста по поводу произошедшего ДТП лейтенант не привел.



