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Автомобиль перевернулся на шоссе в Май-Кхао

Легковой автомобиль под управлением гражданина Таиланда перевернулся на Thepkrasattri Rd. в Май-Кхао в понедельник, 2 марта. Находившимся в салоне водителю и пассажиру повезло избежать серьезных травм.

Иккапоп Тхонгтуб

3 Марта 2020, 12:07 PM
Седан Toyota вылетела на разделительную линию, врезалась в столб и перевернулась на шоссе в Май-Кхао. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Седан Toyota вылетела на разделительную линию, врезалась в столб и перевернулась на шоссе в Май-Кхао. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Седан Toyota вылетела на разделительную линию, врезалась в столб и перевернулась на шоссе в Май-Кхао. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Седан Toyota вылетела на разделительную линию, врезалась в столб и перевернулась на шоссе в Май-Кхао. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Седан Toyota вылетела на разделительную линию, врезалась в столб и перевернулась на шоссе в Май-Кхао. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Седан Toyota вылетела на разделительную линию, врезалась в столб и перевернулась на шоссе в Май-Кхао. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Седан Toyota вылетела на разделительную линию, врезалась в столб и перевернулась на шоссе в Май-Кхао. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Седан Toyota вылетела на разделительную линию, врезалась в столб и перевернулась на шоссе в Май-Кхао. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Седан Toyota вылетела на разделительную линию, врезалась в столб и перевернулась на шоссе в Май-Кхао. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Седан Toyota вылетела на разделительную линию, врезалась в столб и перевернулась на шоссе в Май-Кхао. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Седан Toyota вылетела на разделительную линию, врезалась в столб и перевернулась на шоссе в Май-Кхао. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Седан Toyota вылетела на разделительную линию, врезалась в столб и перевернулась на шоссе в Май-Кхао. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Капитан Тханом Тхонгпэн из полицейского участка Тха-Чат-Чай получил сообщение об аварии в районе гольф-клуба Blue Canyon около полудня 2 марта. На месте событий сотрудники полиции и спасатели обнаружили лежащий на крыше седан Toyota Corolla Altis с номерными знаками провинции Каласин. Водитель машины Монтри Бунсай и его пассажир Тхонгсонг Прасансай оказались заблокированы в салоне, так что спасателям пришлось применить спецсредства.

Как отметил капитан Тхонгпэн, водитель машины получили легкую травму головы, его пассажир – несколько незначительных травм. Обоих доставили в больницу Thalang Hospital.

В отчете капитана Тхонгпэна отсутствуют показания получившего травму головы водителя. При этом его пассажир заявил полиции, что они возвращались с похорон в Най-Янге и по пути «с машиной что-то пошло не так». Господин Бунсай потерял управление, в результате чего Toyota вылетела на разделительную линию, врезалась в столб и перевернулась, оказавшись в итоге на полосе встречного движения.

Капитан Тхонгпэн отметил, что господину Бунсаю будут предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой порчу государственной собственности. При этом в отчете офицера отсутствует информация о возможных причинах ДТП, проверке водителя на алкоголь и скорости движения машины в момент перед инцидентом.

 

 

 

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