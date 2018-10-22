Автомобиль перевернулся на шоссе в Чалонге

Два человека получили травмы в результате дорожной аварии, произошедшей на Chao Fa East Rd. в Чалонге ночью 22 октября.

Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Чалонга получила сообщение о ДТП в районе поселка Land & Houses Park и ресторана Fatty's около 2:00 ночи 22 октября.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили белый хетчбэк Honda Jazz c номерными знаками провинции Пхукет. Автомобиль лежал на боку, уперевшись крышей в трубу магистральной линии водоснабжения. Рядом с поврежденной машиной находились водитель Пиньо Фисри и его пассажир. Обоим повезло избежать серьезных травм, однако парамедики все же доставили их в больницу Vachira Hospital.

Водитель сообщил полицейским, что не справился с управлением на мокрой дороге, в результате чего его хетчбэк вылетел с проезжей части и перевернулся. В настоящий момент неизвестно, был ли водитель проверен на алкоголь и намерена ли полиция выдвигать против него обвинения.