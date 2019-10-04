Автомобиль перевернулся на Bypass Rd

Два человека были доставлены в больницу Bangkok Hospital Phuket для оказания медицинской помощи после аварии на Bypass Rd., в ходе которой автомобиль вылетел с проезжей части, сбил мачту уличного освещения и приземлился на крышу в канаве. Непосредственно водитель машины не пострадал, полученные пассажирами травмы также оказались незначительными.

Иккапоп Тхонгтуб

Седан с тремя мужчинами в салоне перевернулся на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Седан с тремя мужчинами в салоне перевернулся на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Седан с тремя мужчинами в салоне перевернулся на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Седан с тремя мужчинами в салоне перевернулся на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Седан с тремя мужчинами в салоне перевернулся на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Седан с тремя мужчинами в салоне перевернулся на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Седан с тремя мужчинами в салоне перевернулся на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Седан с тремя мужчинами в салоне перевернулся на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Подполковник Чайлао Тайху из полиции Пхукет-Тауна получил сообщение о дорожной аварии в районе автозаправки Shell на шоссе Bypass Rd. около 4:30 утра пятницы, 4 октября.

На месте событий полицейские обнаружили перевернувшийся седан Honda и трех человек, находившихся в нем в момент аварии. Машина лежала в канаве между полосами рядом с поврежденной мачтой уличного освещения.

Согласно полицейскому отчету, оба пассажира были доставлены в Bangkok Hospital Phuket для оказания первой помощи. Один из них повредил правую руку, второй – правую бровь.

Водителю медицинская помощь не требовалась, так что правоохранители отвезли его с места событий прямо в полицейский участок Пхукет-Тауна для дачи показаний.

Других подробностей полиция не раскрыла, сославшись на то, что расследование пока не завершено.