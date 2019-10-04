Автомобиль перевернулся на Bypass Rd

Подполковник Чайлао Тайху из полиции Пхукет-Тауна получил сообщение о дорожной аварии в районе автозаправки Shell на шоссе Bypass Rd. около 4:30 утра пятницы, 4 октября.
На месте событий полицейские обнаружили перевернувшийся седан Honda и трех человек, находившихся в нем в момент аварии. Машина лежала в канаве между полосами рядом с поврежденной мачтой уличного освещения.
Согласно полицейскому отчету, оба пассажира были доставлены в Bangkok Hospital Phuket для оказания первой помощи. Один из них повредил правую руку, второй – правую бровь.
Водителю медицинская помощь не требовалась, так что правоохранители отвезли его с места событий прямо в полицейский участок Пхукет-Тауна для дачи показаний.
Других подробностей полиция не раскрыла, сославшись на то, что расследование пока не завершено.