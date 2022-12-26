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Автокран раздавил два мотоцикла и повредил пикап в Ко-Кэу

Автокран на десятиколесном шасси врезался в мачту электропередач в Ко-Кэу, попутно смяв два припаркованных на обочине мотоцикла и повредив стоявший там же пикап. Инцидент произошел недалеко от въезда в гавань Boat Lagoon на шоссе Thepkrasattri Rd.

Иккапоп Тхонгтуб

26 Декабря 2022, 11:03 PM
Автокран вылетел с проезжей части в районе тоннеля в Банг-Ку (Ко-Кэу). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автокран вылетел с проезжей части в районе тоннеля в Банг-Ку (Ко-Кэу). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автокран вылетел с проезжей части в районе тоннеля в Банг-Ку (Ко-Кэу). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автокран вылетел с проезжей части в районе тоннеля в Банг-Ку (Ко-Кэу). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автокран вылетел с проезжей части в районе тоннеля в Банг-Ку (Ко-Кэу). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автокран вылетел с проезжей части в районе тоннеля в Банг-Ку (Ко-Кэу). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автокран вылетел с проезжей части в районе тоннеля в Банг-Ку (Ко-Кэу). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автокран вылетел с проезжей части в районе тоннеля в Банг-Ку (Ко-Кэу). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автокран вылетел с проезжей части в районе тоннеля в Банг-Ку (Ко-Кэу). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автокран вылетел с проезжей части в районе тоннеля в Банг-Ку (Ко-Кэу). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автокран вылетел с проезжей части в районе тоннеля в Банг-Ку (Ко-Кэу). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автокран вылетел с проезжей части в районе тоннеля в Банг-Ку (Ко-Кэу). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автокран вылетел с проезжей части в районе тоннеля в Банг-Ку (Ко-Кэу). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автокран вылетел с проезжей части в районе тоннеля в Банг-Ку (Ко-Кэу). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение о ДТП в югу от светофора в Ко-Кэу около 9:30 утра 26 декабря. На месте событий полицейские и спасатели обнаружили автокран, который вылетел с проезжей части и врезался в мачту электропередач. По пути неуправляемый грузовик повредил два мотоцикла и пикап.

Водитель автокрана – 58-летний житель Паклока по имени Сувапхан Хомтхонгтирачай – оказался заблокирован за рулем. Спасателям Phuket Kusoldharm Foundation пришлось применить специальные инструменты, чтобы извлечь его из искореженной кабины. Мужчину доставили в больницу Vachira Phuket Hospital, но о тяжести полученных им травм полицейские ничего не сообщили.

Кроме господина Хомтхонгтирачая, никто больше в аварии не пострадал. Однако мотоциклы и пикап, оказавшиеся на пути автокрана, получили серьезные повреждения.

Водитель грузовика в момент прибытия полицейских и спасателей был в состоянии отвечать на вопросы. Мужчина заявил сотрудникам полиции, что у его автомобиля «отказали тормоза». Полицейские выясняют обстоятельства аварии, обвинений водителю пока не предъявлено.

 

 

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