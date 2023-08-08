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Автогонки в Сапан-Хине: пять гонок, косплей и фотоконкурс

Организаторы Гран-При Пхукета в рамках соревнований Toyota Gazoo Racing Motorsport 2023 огласили итоги гонок, прошедших в Сапан-Хине в выходные 5-6 августа. Также уже известны и имена победителей двух проходивших параллельно конкурсов – конкурса косплея и конкурса фотографии. При этом иностранные имена есть во всех списках: и среди гоночных победителей, и среди фотографов, и среди тех, кто впечатлял публику яркими образами.

Новости Пхукета

8 Августа 2023, 11:00 AM
Гонки Toyota в этом году были дополнены конкурсом косплея, что пошло мероприятию на пользу. Фото: Mosholl Jpg, Toyota Gazoo Racing

Гонки Toyota в этом году были дополнены конкурсом косплея, что пошло мероприятию на пользу. Фото: Mosholl Jpg, Toyota Gazoo Racing

Гонки Toyota в этом году были дополнены конкурсом косплея, что пошло мероприятию на пользу. Фото: Mosholl Jpg

Гонки Toyota в этом году были дополнены конкурсом косплея, что пошло мероприятию на пользу. Фото: Mosholl Jpg

Гонки Toyota в этом году были дополнены конкурсом косплея, что пошло мероприятию на пользу. Фото: Mosholl Jpg

Гонки Toyota в этом году были дополнены конкурсом косплея, что пошло мероприятию на пользу. Фото: Mosholl Jpg

Гонки Toyota в этом году были дополнены конкурсом косплея, что пошло мероприятию на пользу. Фото: Mosholl Jpg,

Гонки Toyota в этом году были дополнены конкурсом косплея, что пошло мероприятию на пользу. Фото: Mosholl Jpg,

Гонки Toyota в этом году были дополнены конкурсом косплея, что пошло мероприятию на пользу. Фото: Mosholl Jpg

Гонки Toyota в этом году были дополнены конкурсом косплея, что пошло мероприятию на пользу. Фото: Mosholl Jpg

Гонки Toyota в этом году были дополнены конкурсом косплея, что пошло мероприятию на пользу. Фото: Toyota Gazoo Racing

Гонки Toyota в этом году были дополнены конкурсом косплея, что пошло мероприятию на пользу. Фото: Toyota Gazoo Racing

Гонки Toyota в этом году были дополнены конкурсом косплея, что пошло мероприятию на пользу. Фото: Toyota Gazoo Racing

Гонки Toyota в этом году были дополнены конкурсом косплея, что пошло мероприятию на пользу. Фото: Toyota Gazoo Racing

Гонки Toyota в этом году были дополнены конкурсом косплея, что пошло мероприятию на пользу. Фото: Mosholl Jpg

Гонки Toyota в этом году были дополнены конкурсом косплея, что пошло мероприятию на пользу. Фото: Mosholl Jpg

Гонки Toyota в этом году были дополнены конкурсом косплея, что пошло мероприятию на пользу. Фото: Toyota Gazoo Racing

Гонки Toyota в этом году были дополнены конкурсом косплея, что пошло мероприятию на пользу. Фото: Toyota Gazoo Racing

Гонки Toyota в этом году были дополнены конкурсом косплея, что пошло мероприятию на пользу. Фото: Toyota Gazoo Racing

Гонки Toyota в этом году были дополнены конкурсом косплея, что пошло мероприятию на пользу. Фото: Toyota Gazoo Racing

Гонки Toyota в этом году были дополнены конкурсом косплея, что пошло мероприятию на пользу. Фото: IRZ Tracking Systems

Гонки Toyota в этом году были дополнены конкурсом косплея, что пошло мероприятию на пользу. Фото: IRZ Tracking Systems

Гонки Toyota в этом году были дополнены конкурсом косплея, что пошло мероприятию на пользу. Фото: Pruksa Fon

Гонки Toyota в этом году были дополнены конкурсом косплея, что пошло мероприятию на пользу. Фото: Pruksa Fon

Гонки Toyota в этом году были дополнены конкурсом косплея, что пошло мероприятию на пользу. Фото: Toyota Gazoo Racing

Гонки Toyota в этом году были дополнены конкурсом косплея, что пошло мероприятию на пользу. Фото: Toyota Gazoo Racing

Гонки Toyota в этом году были дополнены конкурсом косплея, что пошло мероприятию на пользу. Фото: Toyota Gazoo Racing

Гонки Toyota в этом году были дополнены конкурсом косплея, что пошло мероприятию на пользу. Фото: Toyota Gazoo Racing

Гонки Toyota в этом году были дополнены конкурсом косплея, что пошло мероприятию на пользу. Фото: Toyota Gazoo Racing

Гонки Toyota в этом году были дополнены конкурсом косплея, что пошло мероприятию на пользу. Фото: Toyota Gazoo Racing

Гонки Toyota в этом году были дополнены конкурсом косплея, что пошло мероприятию на пользу. Фото: IRZ Tracking Systems

Гонки Toyota в этом году были дополнены конкурсом косплея, что пошло мероприятию на пользу. Фото: IRZ Tracking Systems

Гонки Toyota в этом году были дополнены конкурсом косплея, что пошло мероприятию на пользу. Фото: Mosholl Jpg

Гонки Toyota в этом году были дополнены конкурсом косплея, что пошло мероприятию на пользу. Фото: Mosholl Jpg

Гонки Toyota в этом году были дополнены конкурсом косплея, что пошло мероприятию на пользу. Фото: Toyota Gazoo Racing

Гонки Toyota в этом году были дополнены конкурсом косплея, что пошло мероприятию на пользу. Фото: Toyota Gazoo Racing

Гонки Toyota в этом году были дополнены конкурсом косплея, что пошло мероприятию на пользу. Фото: Mosholl Jpg

Гонки Toyota в этом году были дополнены конкурсом косплея, что пошло мероприятию на пользу. Фото: Mosholl Jpg

Программа пхукеткого этапа Toyota Gazoo Racing Motorsport 2023 в этом году включала одну гонку в субботу и четыре в воскресенье. По регламенту, результаты пока считаются предварительными, но это примечание является стандартными. Пересмотр итогов – вещь нечастая.

При этом нужно сразу отметить, что гонки Toyota продолжают оставаться похвально открытыми. К примеру, победительница соревнований в классе Toyota Vios One Make Race в 2021 году Мекратчакита Калантанон в этом году выступала на пикапе Hilux Revo и снова поднялась на подиум. А в первый день гонок на хэтчбеках Yaris в первую пятерку вошел Панаткот (Аэртон) Асадтхорн, которому, если верить его странице в Instagram, только недавно исполнилось 16 лет.

Yaris One Make Race (D1)

  1. No. 39 Нипипхон Ваттананит;
  2. No. 99 Пхурипхан Ветвонгсатечават;
  3. No. 17 Пайчайон Тхонгчуа;
  4. No. 51 Панаткот Асадатхорн;
  5. No. 68 Пхурипат Лиланан.

Yaris One Make Race (D2)

  1. No. 45 Пхувапхон Тхавикрайкун;
  2. No. 27 Сатхапорн Виарачы;
  3. No. 36 Тхитинат Пумарин;
  4. No. 15 Бунчок Тхиратакорн.
  5. No. 66 Сриттана Мит-Ари.

Yaris Ativ Lady One Make Race

  1. No. 128 Пунналин Туадет;
  2. No. 138 Савитри Квангкэу;
  3. No. 114 Ирис Хофшмидт
  4. No. 107 Ситанат Пикункаджорн;
  5. No. 135 Пиявади Прыттхисарн.

Corolla Altis GR Sport One Make Race

  1. No. 3 Кентаро Чиба;
  2. No. 25 Норарат Апиват;
  3. No. 46 Сакчай Йэмватана;
  4. No. 45 Тхаяпхон Конгсуван;
  5. No. 68 Пхурипат Лиланан.

Revo One Make Race

  1. No. 2 Экасит Намсангпха;
  2. No. 98 Мекратчакита Калантанон;
  3. No. 44 Арунпонг Сририт.

Конкурс косплея

Конкурс косплея стал органичным дополнением к гонкам, тем более что нынешний год можно считать выходом из тени этой культуры. И надо признать, что на гонках в Сапан-Хине участники смотрелись очень даже уместно.

Победительницей в индивидуальном зачете «на подиуме» стала Сутхаван Кэусамли, которая была на гонках в костюме Харли Квинн. Второе место заняла Тирават Панту (Ядовитый Плющ тоже из вселенной DC). Третье место взял Кетравади Аксонрат (Сайно из Genshin Impact), четвертое – Тирапон Саликупот (Пирослингер оттуда же). Замкнула пятерку Юлия Опарина, которая была в образе Фрингильи Виго из «Ведьмака».

Отдельно проводился конкурс «перформанса». Первое место – у Тирвата Пхантху в костюме Май Ширануй из The King of Fighters, второе – у пары Тиракатат Петсуван и Сирикорн Лапхет (Исаак Фостер и Рейчел Гарднер из Angels of Death). Бронзу взяли Ян и Валерия Попижанские – весьма популярные у зрителей Гатс и Касса из «Берсерка». И нельзя не отметить, что на фоне тайских участников Ян выделялся, как и полагалось его герою, то есть не меньше, чем шестиколесный Hilux на выставке машин.

Конкурс фото и видео

В конкурсе фотографий и видео было три дисциплины. В номинации «Гоночная машина на треке» победил Пхитсануват Панусапкун. Приз за лучшее фото атмосферы фестиваля забрал Тим Карл Плетль. В дисциплине «Короткое видео для TikTok» победу праздновала Панита Панджинда.

 

 

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