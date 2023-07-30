Автогонки Toyota возвращаются на Пхукет

С момента открытия автодрома в Бурираме признанным центром авто- и мотоспорта в Таиланде стала эта исанская провинция. Именно там разыгрывается Гран-При Таиланда по MotoGP и проходят другие соревнования международного уровня. Но раз в год Пхукету тоже выпадает возможность ощутить дух больших гонок. Речь, разумеется, о выходных, когда на острове проходит пхукетский этап соревнований Toyota Gazoo Racing Motorsport Thailand. В этом году сезон стартовал только в последние выходные июня, стандартный шаг между этапами составляет один месяц, поэтому Гран-При Пхукета проходит в августе, хотя является всего лишь второй гонкой в чемпионате.

Новости Пхукета

Сезон традиционно открылся заездами на Bangsaen Street Circuit в Паттайе, в эти выходные (5-6 августа) гонщики будут состязаться в пхукетском Сапан-Хине, дальше по расписанию – Chang International Circuit в Бурираме (начало сентября), Чианг-Май (середине ноября) и финальный Бурирам (конец декабря).

Кроме непривычного графика с большой паузой в сентябре-октябре, сезон 2023 года отличается от предыдущего тем, что женский дивизион пересел с седанов Vios на Yaris ATIV. Организаторы заверяют, что на зрелищность это не повлияло, что легко принять на веру. Три других класса – классические хэтчбеки Yaris, пикапы Hilux Revo и седаны Corolla ALTIS GR.

Надо отметить, что гонки Toyota в Сапан-Хине – это то событие, на которое можно смело идти совершенно неподготовленному зрителю любого пола и возраста. Чтобы получить удовольствие от происходящего, не надо разбираться в автоспорте, знать имена спортсменов и даже не обязательно отличать Yaris ATIV от обычного.

Если слушать рев моторов и ждать аварий в U-образном повороте после стартовой прямой не интересно, то на соревнованиях всегда была прекрасная фан-зона, разительно отличающаяся от стандартной тайской ярмарки. Toyota и партнеры организуют там выставку тюнингованных авто, привозят компьютерные симуляторы для гонщиков, проводят другие активности. В этом году обещаются, в частности, гастроли гоночной академии Toyota Gazoo Racing Thailand Academy, конкурс косплея, несколько живых концертов и киберспортивные соревнования Toyota Gazoo Racing GT Cup 2023 e-Motorsports Championship. Участники последних будут соревноваться в симуляторе Gran Turismo 7 на PS5.