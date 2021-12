Автогонки Toyota Gazoo Racing прошли на Пхукете

После долгого перерыва автоспорт вернулся на Пхукет. В выходные 4-5 декабря в Сапан-Хине состоялся пхукетский этап гоночной серии Toyota Gazoo Racing, ранее проходивший в начале лета.

В этот раз гонки проводились под девизом «Сила духа раздвигает границы» и включали соревнования в четырех дивизионах самых популярных из автомобилей Toyota. В классе Toyota Vios One Make Race победу одержала Мекратчакита Калантанон, выступавшая под номером 98. Второй место занял Пурипат Ветвонгсатучават из Super Club Racing Team под номером 99, третью ступень на пьедестале почета занял Адисак Тангпулчарон из B-quik Racing на машине номер 26.

В неизменно популярных гонках на пикапах Toyota Hilux Revo One Make Race лучшим стал Кхемарат Кхонпхутса из Auto Service Uttaradit Team, выступавший под номером 95. Второе место досталось Экаситу Намсангпхе из Skzic Tunebyaot Racing Team под номером 2. Бронзу взял Аниват Ломмахаадтхай из TMC-DRIVE68 BY WOOT BANG BON3 на пикапе номер 44.

В дивизионе Corolla Altis GR Sport One Make Race победу праздновал Тирут Бунит из Super Club Racing Team (машина номер 7). Вторым пришел Пруиттхипонг Лиланан из TMC-DRIVE68 BY WOOT BANG BON3 (машина номер 68), третьим – Пимпан Хонгпан из Sittipol Group (машина номер 101).

В отдельном женском кубке Vios One Make Race Lady Cup победу одержала Сирипакорн Йойон на автомобиле под номером 188, второй финишировала представительница Sittipol Group Камончанок Бункрам на седане номер 199, третьей стала Саранья Китванг из Nexzter HGR Racing Team на машине 126.

На открытии соревнований присутствовали президент Toyota Motor Thailand Co Ltd Нориаки Ямашита и другие топ-менеджеры Toyota в Таиланде. От лица администрации провинции в Сапан-Хине были президент административной организации Пхукета (OrBorJor Реват Арироб и вице-мэр Пхукет-Тауна Прасит Сисаовапак.

Также среди VIP-гостей были со-председатель Toyota Pearl Co Ltd Вибунчай На-Ранонг, управляющий директор компании Чайпат На-Ранонг, заместитель управляющего директора дистрибуторской компании Toyota Phuket Motors Co Ltd Трайрат Кусуван.

Соревнования Toyota Gazoo Racing включают несколько этапов в разных провинциях страны. Как отметил господин Ямашита, гонки демонстрируют возможности легковых машин и пикапов Toyota, «которые нельзя увидеть при нормальном вождении в повседневной жизни».

Также компания рассматривает гонки как способ улучшения своих автомобилей. По словам господина Ямашиты, «автоспорт дает более глубокий взгляд на производство автомобилей». Затем, как отметил президент Toyota Motor Thailand Co Ltd, дух гонок воплощается в специальных моделях машин, таких как представители серии GR.