Автоцистерна со спиртом перевернулась и сгорела на трассе в Аюттхайе

Автоцистерна, перевозившая 42 тыс. л этилового спирта, перевернулась и загорелась на трассе Phahol Yothin Rd. в провинции Аюттхайя утром пятницы, 27 сентября.

Новости Пхукета

27 Сентября 2019, 03:37 PM

Фото: Bangkok Post / Sunthorn Pongpao

Как пишет Bangkok Post, инцидент произошел около 9:00 утра в тамбоне Санат-Тхыб провинции Аюттхайя.

Водитель грузовика Вирота Кэукет успел покинуть кабину до того, как ее охватило огнем. В беседе с полицейскими он рассказал, что в ходе рейса заметил некую проблему с левым передним колесом, после чего потерял контроль над машиной, которая затем перевернулась.

Тушение пожара заняло более часа. Огнем были повреждены пять автомобилей, припаркованных в районе места происшествия. Из людей не пострадал никто, кроме получившего легкие травмы Вирота Кэукета.

Как указывает Bangkok Post, автоцистерна направлялась из провинции Каласин на нефтеперерабатывающий завод в Срираче, провинция Чонбури.