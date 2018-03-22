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Автоцистерна разбилась на холме в Патонге

Грузовой автомобиль для доставки воды пробил ограждение на дороге Кату-Патонг и вылетел с проезжей части утром 22 марта.

Иккапоп Тхонгтуб

22 Марта 2018 13:11:46

Полиция Кату получила сообщение об аварии на холме в Патонге около 10:30 утра сегодняшнего дня. В сообщении говорилось о том, что грузовой автомобиль вылетел с проезжей части в районе знака Patong City.

Прибывшие по вызову спасатели обнаружили на шоссе пробитое дорожное ограждение, а в 20 метрах ниже по склону – лежащую на крыше автоцистерну. 

Как подтвердили «Новостям Пхукета» в полиции, водитель грузовика погиб на месте событий. Его тело было обнаружено в кабине автомобиля, и спасателям пришлось применить специальные инструменты, чтобы извлечь его оттуда.

Авария вызвала затруднение движения на трассе Кату-Патонг, которое сохраняется до сих пор.

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