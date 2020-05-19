Автобусы с Пхукета в Бангкок ожидаются 1 июня

Согласно заявлению Transport Co, с 1 июня будут возобновлены утренние рейсы из Бангкока на Пхукет с отправлением с автовокзала Mor Chit 2 в 6:00 утра и с автовокзала New Southern Bus Terminal (SaiTai Mai) в 6:40.
С Пхукета можно будет отправиться в Бангкока на автобусе, отправляющемся с автовокзала Phuket Bus Terminal 2 в 6:45 утра.
Также с 1 июня будут возобновлены рейсы Бангкок – Самуи и Бангкок – Транг.
Для посадки на автобус будет необходимо пройти проверку температуры тела, иметь при себе маску для защиты органов дыхания и заблаговременно заполнить заявление на выезд из своей провинции.