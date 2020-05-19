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Автобусы с Пхукета в Бангкок ожидаются 1 июня

Государственная транспортная компания Transport Co (Bor Kor Sor) возобновила автобусное сообщение между Бангкоком и северным Таиландом. Первые рейсы с Пхукета в столицу ожидаются 1 июня.

19 Мая 2020, 11:11 AM
Фото: Bor Kor Sor

Фото: Bor Kor Sor

Согласно заявлению Transport Co, с 1 июня будут возобновлены утренние рейсы из Бангкока на Пхукет с отправлением с автовокзала Mor Chit 2 в 6:00 утра и с автовокзала New Southern Bus Terminal (SaiTai Mai) в 6:40.

С Пхукета можно будет отправиться в Бангкока на автобусе, отправляющемся с автовокзала Phuket Bus Terminal 2 в 6:45 утра.

Также с 1 июня будут возобновлены рейсы Бангкок – Самуи и Бангкок – Транг.

Для посадки на автобус будет необходимо пройти проверку температуры тела, иметь при себе маску для защиты органов дыхания и заблаговременно заполнить заявление на выезд из своей провинции.

 

 

 

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