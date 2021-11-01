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Автобусы Phuket Airport Bus возобновили работу

Оранжевые автобусы Phuket Airport Bus, курсирующие между Пхукет-Тауном и международным аэропортом Пхукета, вернулись на маршруты 1 ноября.

1 Ноября 2021, 05:48 PM
Фото: Airport Bus Phuket

Фото: Airport Bus Phuket

Фото: Airport Bus Phuket

Фото: Airport Bus Phuket

Фото: Airport Bus Phuket

Фото: Airport Bus Phuket

Возобновление работы связано с ожидающимся увеличением пассажиропотока на фоне запуска программы Test & Go, позволяющей вакцинированным туристам из безопасных стран посещать Таиланд без обязательного карантина или установленного времени пребывания в «песочнице».

Согласно новому расписанию Phuket Airport Bus, первый автобус отправляется со старого автовокзала Пхукет-Тауна (Bus Terminal 1) в 6:00, последний – в 18:00. Автобусы ходят каждый час за исключением 9:00.

Первый автобус из аэропорта отправляется в 8:30, последний – в 20:30. Автобусы ходят каждый час за исключением 11:30.

Желающие сесть на автобус на середине маршрута и опасающиеся, что водитель их не заметит, могут заранее (за один день) проинформировать оператора услуги, так что водитель точно будет знать о том, что ему нужно остановиться.

На протяжении время всей поездки пассажир обязан быть в маске. Употребление еды в салоне запрещено.

«Если вы отказываетесь от ношения маски и не исполняете предписания официальных лиц, вас могут привлечь к ответственности по Закону об эпидемиологии. Наказание за отсутствие маски – до 20 тыс. бат штрафа», – напомнил оператор автобусного маршрута.

Расписание движения автобусов может меняться с изменением эпидемиологической обстановки. Уточнить информацию можно на странице Facebook.com/airportbusphuket, в мессенджере LINE (AIRPORTBUSPHUKET, с 8:00 до 21:00) и по телефону 080-465-5666 (с 8:00 до 21:00).



 

 

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