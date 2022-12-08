Автобусы и грузовики поехали из Патонга в Кату прямым путем

Власти Пхукета разрешили проезд грузового транспорта мимо поврежденного участка шоссе 4029 из Патонга в Кату. Вместе с грузовиками движение по привычному маршруту возобновили и рейсовые автобусы, но в другую сторону, до Патонга, всему тяжелому транспорту пока приходится добираться в объезд. Подъем на холм со стороны Кату разрешен только мотоциклам и легким четырехколесным авто не крупнее минивэнов и пикапов. Альтернативная дорога Праба для большегрузов тоже закрыта.

Новости Пхукета

Дорогу Патонг-Кату открыли для тяжелого транспорта, но только в направлении Кату. Добираться в Патонг большегрузы все еще должны в объезд. Фото: Муниципалитет Кату

Дорогу Патонг-Кату открыли для тяжелого транспорта, но только в направлении Кату. Добираться в Патонг большегрузы все еще должны в объезд. Фото: Муниципалитет Кату

Дорогу Патонг-Кату открыли для тяжелого транспорта, но только в направлении Кату. Добираться в Патонг большегрузы все еще должны в объезд. Фото: Муниципалитет Кату

Дорогу Патонг-Кату открыли для тяжелого транспорта, но только в направлении Кату. Добираться в Патонг большегрузы все еще должны в объезд. Фото: Муниципалитет Кату

Дорогу Патонг-Кату открыли для тяжелого транспорта, но только в направлении Кату. Добираться в Патонг большегрузы все еще должны в объезд. Фото: Муниципалитет Кату

Решение об открытии проезда из Патонга в Кату для тяжелого транспорта, имеющего до 10 колес включительно, было принято на совещании 7 декабря. Участие во встрече принимали мэр Патонга Чалермсак Манисри, мэр Кату Чай-Анан Сутхикун, глава округа Кату Сиват Раварангун, начальники полиции обоих районов, представители профильных ведомств.

В ходе встречи стороны согласились, что грунт на склоне достаточно устойчив, чтобы выдерживать грузовые автомобили, но ширина уцелевшей после обвала проезжей части ограничена. Так что пока проезд 10-колесных и 6-колесных грузовиков и автобус разрешен только в направлении из Патонга в Кату.

Добираться до Патонга большегрузам по-прежнему приходится в объезд через Камалу или Карон. На альтернативную дорогу Причавуда (Праба) Кисина их тоже не пускают, хотя строительную технику и бетономешалки она в процессе прокладки выдерживала.

Решение об открытии дороги Кату-Патонг в обе стороны для всего транспорта будет принято отдельно. Ранее на этой неделе в качестве возможной даты называлось 25 декабря.

Никаких новостей о третьей дороге, которая должна вести в Патонг от водохранилища Кхлонг-Кратха в Чалонге в последнее время не было. Публиковалось лишь короткое сообщение властей о том, что в джунглях ведутся работы по прокладке этого маршрута.