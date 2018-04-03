Автобусы частных операторов внепланово проверят перед Сонкграном

Министр транспорта Таиланда Аркхом Термпиттаяпайсит объявил о внеочередной проверке автобусного парка частных транспортных компаний в преддверии Сонгкрана.

3 Апреля 2018 09:24:47

Фото: Ian Fuller

Как пишет Bangkok Post, соответствующее решение было принято после двух крупных ДТП с участием междугородних автобусов в марте. Оба разбившихся двухэтажных автобуса, по предварительной версии, не отвечали стандартам безопасности.

По данным госкомпании Transport Co Ltd, отвечающей за работу частных операторов и занимающейся их регистрацией, в Сонгкран около 60 тыс. человек воспользуются услугами негосударственных транспортных компаний для поездок в родные провинции или просто на отдых. При этом к работе на маршрутах будут допущены только те автобусы, которые к этому моменту будут иметь отдельный операционный сертификат Департамента наземного транспорта.

Отметим, что после мартовских аварий официальные лица снова заговорили о возможности полного запрета двухэтажных автобусов. Впрочем, окончательного решения по этому вопросу пока не принято.