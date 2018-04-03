The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Автобусы частных операторов внепланово проверят перед Сонкграном

Министр транспорта Таиланда Аркхом Термпиттаяпайсит объявил о внеочередной проверке автобусного парка частных транспортных компаний в преддверии Сонгкрана.

Новости Пхукета

3 Апреля 2018 09:24:47

Фото: Ian Fuller
Фото: Ian Fuller

Как пишет Bangkok Post, соответствующее решение было принято после двух крупных ДТП с участием междугородних автобусов в марте. Оба разбившихся двухэтажных автобуса, по предварительной версии, не отвечали стандартам безопасности.

По данным госкомпании Transport Co Ltd, отвечающей за работу частных операторов и занимающейся их регистрацией, в Сонгкран около 60 тыс. человек воспользуются услугами негосударственных транспортных компаний для поездок в родные провинции или просто на отдых. При этом к работе на маршрутах будут допущены только те автобусы, которые к этому моменту будут иметь отдельный операционный сертификат Департамента наземного транспорта.

Отметим, что после мартовских аварий официальные лица снова заговорили о возможности полного запрета двухэтажных автобусов. Впрочем, окончательного решения по этому вопросу пока не принято.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Автобусы частных операторов внепланово проверят перед Сонкграном
Автобусы частных операторов внепланово проверят перед Сонкграном
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
BISP и Cruzeiro Soccer Schools анонсировали детский Кубок мира по футболу
BISP и Cruzeiro Soccer Schools анонсировали детский Кубок мира по футболу
Шесть воскресных часов в Hyatt Regency
Шесть воскресных часов в Hyatt Regency
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.