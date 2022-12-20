Автобус вылетел с трассы, пока водители сменяли друг друга за рулем на ходу

Одиннадцать пассажиров туристического автобуса пострадали в результате дорожной аварии, произошедшей 20 декабря в провинции Пхетчабури. Все пострадавшие – иностранные граждане, но полиция не указала их национальности.

Новости Пхукета

20 Декабря 2022, 07:31 PM

Туристический автобус Monthathip Tour and Travel после аварии 20 декабря. Фото: Chaiwat Satyaem

Туристический автобус компании Monthathip Tour and Travel, следовавший из Сураттхани в Бангкок, вылетел с трассы и врезался в мачту электропередач в округе Кхао-Яй около 3:40 утра 20 декабря. Авария произошла в районе 147-километровой отметки на шоссе Phetkasem Rd., пишет Bangkok Post.

В момент происшествия в автобусе находились 19 пассажиров-иностранцев, включая одного ребенка, а также два тайских водителя – некто Ампон Сукпанкланг и Пичит Витхайя. Шоферы должны были сменить друг друга посреди маршрута, но по некой причине решили сделать это, не останавливая транспортное средство. Именно в процессе рокировки двух водителей автобус и вылетел с проезжей части, врезавшись в столб.

Из находившихся в салоне 19 пассажиров 11 получили травмы. Пострадавших доставили в больницы Bangkok Phetchaburi Hospital и Mahachai Petcharat Hospital. Полиция отметила, что тяжелых травм никто не получил, но не раскрыла национальности туристов. Также в сообщении ничего не говорится о том, какие обвинения были предъявлены шоферам.