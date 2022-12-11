Автобус сонгтэу попал в аварию на Пхукете

Четырнадцать человек получили травмы в результате ДТП с участие сонгтэу (переоборудованного в автобус грузовика) на главном шоссе Пхукета, произошедшего перед рассветом 11 декабря. Управлявший автобусом 61-летний водитель по имени Сомчай заявил полиции, что вез трудовых мигрантов на рынок в Тауне, когда в его сонгтэу сзади врезался пикап. Пострадавших бирманцев доставили в Bangkok Hospital и другие больницы Пхукета.

Иккапоп Тхонгтуб

Подполковник Тхитиват Асасинг из полицейского участка Таланга получил сообщение о ДТП на Thepkrasattri Rd. около 4:30 утра воскресенья, 11 декабря. Согласно поступившей в полицию информации, сонгтэу с пассажирами попал в аварию в районе автозаправки PTT в Срисунтхорне.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили врезавшийся в пальцу синий сонгтэу, надписи на корпусе которого указывали, что он должен курсировать между мостом Сарасин и Пхукет-Тауном. Маршрут проходит по Thepkrasattri Rd., но в 4:30 утра автобусы еще не ходят. На фотографиях с места событий также видно, что у автобуса поврежден не только капот, но и задняя часть кузова.

Примерно в сотне метров от сонгтуэ стоял белый пикап Toyota c крытым кузовом и бангкокскими номерами. У автомобиля был серьезно поврежден капот. Полиция указала в своем отчете, что он был «уничтожен».

Водитель автобуса, 61-летний Сомчай Сукхаром, дожидался полицейских и спасателей на месте аварии. Там же медиков ждали и 14 его пассажиров, трудовых мигрантов из Мьянмы. После оказания первой помощи их доставили в больницы. Полиция указала принявшие пациентов медучреждения как Bangkok Hospital Phuket, Bangkok Hospital Siriroj, Mission Hospital Phuket и Thalang Hospital.

Сомчай рассказал полицейским, что вез бирманцев на рынок в Пхукет-Тауне, когда в его сонгтэу сзади врезался пикап. От удара автобус вылетел с проезжей части и столкнулся с одной из пальм, которые во множестве украшают разделительную линию на Thepkrasattri Rd. При этом про водителя пикапа полицейские ничего не сказали. Неизвестно, в частности, дождался ли шофер полицейских на месте аварии или скрылся. По факту ДТП проводится расследование.

Автобусы сонгтэу считаются одним из визуальных символов Пхукета для тайцев. В аварии этот транспорт попадает не часто, но, несмотря на это, вопросы о его безопасности не уходят с повестки дня, поскольку на сонгтэу традиционно перевозят школьников.

Полиция периодически говорит о планах запретить перевозку людей в кузовах пикапов и грузовиков. В частности, подобные мысли высказывались в 2016 году перед Сонгкраном, когда власти в очередной раз пытались сделать праздник более безопасным (в том числе, запретив поливать прохожих водой из кузовов пикапов).

Тогда редакция The Phuket News обратилась за комментарием к господину Банче Кантхе, возглавлявшему на тот момент пхукетский офис Департамента наземного транспорта (PLTO). Господин Кантха ответил на вопрос редакции, что в перевозке людей в кузовах пикапов, по его мнению, ничего противозаконного нет.

«Статья 21 Закона о моторизованном транспорте от 1979 года была скорректирована в 2003 году и позволяет использовать пикапы – транспортные средства массой до 1600 кг – как частный транспорт с разрешением на перевозку более семи пассажиров», – заявил господин Кантха.

Глава PLTO также добавил, что пристегиваться в сонгтэу обязаны только водитель и пассажир на переднем сиденье. Для людей в кузове это не обязательно.

«Пассажиры общественного транспорта, такого как тук-туки и сонтэу, не обязаны пристегиваться, поскольку эти машины не оборудованы ремнями безопасности для пассажиров сзади. Водитель и пассажир на переднем сиденье обязаны пристегиваться», – заявил господин Кантха.