Автобус сбил мотоциклиста в зоне для разворота у Памятника Героиням

Сообщение о ДТП с летальным исходом в районе поселка Tawan Place и подъездной дороги к Thai Watsadu с Srisoonthorn Rd. поступило в полицейский участок Таланга около 23:40 вечера.
Вместе с сотрудниками полиции на место событий направились спасатели Kusoldharm Foundation из центра в Тха-Рыа и медики Vachira Phuket Hospital. Однако мотоциклист – 53-летний Джакрапоб Туайсири – скончался на месте.
В полицейском отчете значатся полученные мужчиной травмы ног и головы. Фотографии с места событий подтверждают сказанное, однако не дают ответа на вопрос, был ли на голове мужчины защитный шлем в момент аварии.
Согласно данным расследования, господин Туайсири выполнял разворот в выделенной для этого зоне и был сбит автобусом, которым управлял 45-летний Ситтичай Пхухат. ДТП произошло в темное время суток и во время дождя, так что видимость на шоссе была ограниченной, а дорожное покрытие мокрым.
Виновник ДТП будет установлен в ходе полицейского расследования. Автобус в результате аварии получил минимальные повреждения. О травмах у водителя и пассажиров не сообщалось.