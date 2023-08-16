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Автобус сбил мотоциклиста в зоне для разворота у Памятника Героиням

Житель Пхукета погиб в дорожной аварии на шоссе Srisoonthorn Rd. в западу от Памятника Героиням вечером 15 августа. Мужчина на мотоцикле выполнял разворот в дождливую погоду и был сбит туристическим автобусом. Погибший был художником и имел отношение к дизайну отеля Trisara.

Иккапоп Тхонгтуб

16 Августа 2023, 11:39 AM
Автобус столкнулся с мотоциклом к западу от Памятника Героиням. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автобус столкнулся с мотоциклом к западу от Памятника Героиням. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автобус столкнулся с мотоциклом к западу от Памятника Героиням. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автобус столкнулся с мотоциклом к западу от Памятника Героиням. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автобус столкнулся с мотоциклом к западу от Памятника Героиням. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автобус столкнулся с мотоциклом к западу от Памятника Героиням. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автобус столкнулся с мотоциклом к западу от Памятника Героиням. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автобус столкнулся с мотоциклом к западу от Памятника Героиням. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о ДТП с летальным исходом в районе поселка Tawan Place и подъездной дороги к Thai Watsadu с Srisoonthorn Rd. поступило в полицейский участок Таланга около 23:40 вечера.

Вместе с сотрудниками полиции на место событий направились спасатели Kusoldharm Foundation из центра в Тха-Рыа и медики Vachira Phuket Hospital. Однако мотоциклист – 53-летний Джакрапоб Туайсири – скончался на месте.

В полицейском отчете значатся полученные мужчиной травмы ног и головы. Фотографии с места событий подтверждают сказанное, однако не дают ответа на вопрос, был ли на голове мужчины защитный шлем в момент аварии.

Согласно данным расследования, господин Туайсири выполнял разворот в выделенной для этого зоне и был сбит автобусом, которым управлял 45-летний Ситтичай Пхухат. ДТП произошло в темное время суток и во время дождя, так что видимость на шоссе была ограниченной, а дорожное покрытие мокрым.

Виновник ДТП будет установлен в ходе полицейского расследования. Автобус в результате аварии получил минимальные повреждения. О травмах у водителя и пассажиров не сообщалось.

 

 

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