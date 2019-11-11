Автобус с туристами вылетел с дороги по пути на пляж Парадайз

Полиция Патонга подтвердила The Phuket News появившееся в британской прессе сообщение о проишествии с автобусом у пляжа Парадайз.
Как заявил лейтенант Понгсаторн Потхонг, авария произошла около 13:50 субботы, 9 ноября, на спуске к пляжу. Перевозивший туристов автобус вылетел с проезжей части и застрял в придорожной канаве. Как отметил офицер, у автобуса в повороте «отказало одно из передних колес».
Лейтенант Потхонг подтвердил информацию о том, что в результате столкновения с придорожным ограждением у автобуса полностью сорвало крышу. При этом офицер заверил, что никто из пассажиров серьезных травм не получил, хотя всех их после инцидента доставили в больницу Patong Hospital.
«Серьезных травм не было. У всех у них лишь ссадины», – заявил лейтенант.
Как рассказал офицер, в кузове сонгтэу находились семь туристов из Болгарии, два гражданина Таиланда, по одному туристу из Франции и Великобритании. Автобусом управлял гражданин Таиланда Ванчай Срисават. Ему уже предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой причинение вреда здоровью людей.