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Автобус с туристами вылетел с дороги по пути на пляж Парадайз

Автобус-сонгтэу с туристами вылетел с проезжей части на дороге, ведущей к пляжу Парадайз. В момент происшествия в кузове переоборудованного в автобус легкого грузовика находились 11 туристов. Полиция заверяет, что серьезных травм из них никто не получил.

Новости Пхукета

11 Ноября 2019, 10:28 AM
Фото: Полиция Патонга

Фото: Полиция Патонга

Полиция Патонга подтвердила The Phuket News появившееся в британской прессе сообщение о проишествии с автобусом у пляжа Парадайз.

Как заявил лейтенант Понгсаторн Потхонг, авария произошла около 13:50 субботы, 9 ноября, на спуске к пляжу. Перевозивший туристов автобус вылетел с проезжей части и застрял в придорожной канаве. Как отметил офицер, у автобуса в повороте «отказало одно из передних колес».

Лейтенант Потхонг подтвердил информацию о том, что в результате столкновения с придорожным ограждением у автобуса полностью сорвало крышу. При этом офицер заверил, что никто из пассажиров серьезных травм не получил, хотя всех их после инцидента доставили в больницу Patong Hospital.

«Серьезных травм не было. У всех у них лишь ссадины», – заявил лейтенант.

Как рассказал офицер, в кузове сонгтэу находились семь туристов из Болгарии, два гражданина Таиланда, по одному туристу из Франции и Великобритании. Автобусом управлял гражданин Таиланда Ванчай Срисават. Ему уже предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой причинение вреда здоровью людей.

 

 

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