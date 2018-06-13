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Автобус с туристами вылетел с дороги на перевале Чалонг-Ката

Туристический автобус потерял управление на спуске с холма по дороге к пляжу Ката из Чалонга вечером 12 июня.

Иккапоп Тхонгтуб

13 Июня 2018 11:15:56

Полиция и спасатели получили сообщение об аварии на перевале между Чалонгом и Ката около 23:00 вечера вторника, 12 июня. На месте событий правоохранители обнаружили вылетевший с проезжей части туристический автобус и застрявший в зарослях пикап, который автобус протаранил перед тем, как остановиться. 

Как заявил капитан Сурийонг Буакедпет из полиции Карона, в момент происшествия в салоне автобуса находились 33 туриста из Китая, однако никто из них в ходе инцидента не пострадал.

Водитель автобуса, имени которого полиция не раскрыла, назвал в качестве причины ДТП отказ тормозной системы. По словам шофера, проблему он заметил в тот момент, когда проезжал электрическую подстанцию, находящуюся на спуске с холма. Сперва водитель пытался снизить скорость, прижав автобус к дорожному ограждению, но у подножья холма был вынужден вывернуть руль и отправить автобус в сторону джунглей на другой стороне дороге.

Шоферу удалось избежать столкновения с мачтой электропередач и придорожным зданием, однако автобус все-таки врезался в припаркованный перед домом пикап, который отбросило в полузатопленные водой заросли.

«К счастью, на перевале не было встречного транспорта, так что никто не пострадал», – заявил капитан Сурийонг Буакедпет.

Офицер заверил, что водителя проверят на употребление алкоголя. О предъявлении ему обвинений капитан ничего не сказал.

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