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Автобус с туристами разбился в провинции Пханг-Нга

Один человек погиб и 18 пострадали в результате дорожной аварии в провинции Пханг-Нга.

Шела Рива

16 Февраля 2018 17:25:18

Туристический автобус с группой отдыхающих из Китая вылетел с проезжей части и врезался в столб на шоссе Phetkasem Rd. в районе Красом провинции Пханг-Нга утром 16 февраля. Как сообщил полковник Тирасак Таммасакит из полицейского участка Такуа-Тханга, инцидент произошел около 8:00.

По словам полковника Таммасакита, водитель автобуса – 40-летний Аркхом Дэнгнам – уснул за рулем на длинном прямом участке шоссе. Находившийся в салоне туристический гид в последний момент заметил, что водитель спит и попытался разбудить его, но предотвратить аварию не успел. Автобус вылетел с проезжей части и врезался в мачту электропередач.

В момент аварии в салоне автобуса находилось 28 пассажиров. Травмы получили 18 из них (госпитализированы были 10 человек). Водитель скончался на месте событий.

Как подтвердил полицейский, туристы путешествовали с компанией CNR Co Ltd.

 

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