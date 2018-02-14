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Автобус с туристами разбился на спуске с холма в Патонге

Гражданка Таиланда и четыре туриста из Китая были госпитализированы после того, как у направлявшегося в Патонге туристического автобуса отказали тормоза.

Иккапоп Тхонгтуб

14 Февраля 2018 16:07:40

Полиция Патонга получила сообщение об аварии на перевале около 23:00 вторника, 13 февраля. Прибывшие по вызову полицейские и сотрудники экстренных служб обнаружили на месте событий врезавшийся в бетонный барьер автобус с логотипом Uten Kladnakha, а также седан Toyota Camri с помятым кузовом и оторванным колесом и поврежденный мотоцикл Honda Dream.

Как сообщили в полиции, в результате аварии серьезно пострадала некая гражданка Таиланда. Из находившись в салоне автобуса 25 китайских туристов легкие травмы получили четыре человека.

Водитель и владелец автобуса – 46-летний Утен Кладнакха – заявил полиции, что у его транспортного средства отказали тормоза на спуске с холма. По его словам, у автобуса взорвался «усилитель тормозного привода».

«Я попытался найти место, чтобы остановить автобус, но столкнулся с машиной и мотоциклом, следовавшими во встречном направлении», – заявил шофер.

Полиция в настоящий момент расследует обстоятельства аварии. О предъявлении обвинений водителю автобуса еще не сообщалось.

 

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