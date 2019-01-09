Автобус с туристами из России попал в аварию на Пхукете

Полиция Камалы подтвердила информацию о ДТП с участием туристического автобуса Anex Tour и пикапа в районе мыса Сингх (Лэм-Сингх).

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Как рассказал капитан Джарат Лемпан из полиции Камалы, авария произошла во второй половине дня 8 января. Направлявшийся в сторону Чернг-Талей автобус с группой туристов из России не смог разминуться в повороте с двигавшимся во встречном направлении пикапом.

Столкновение не было лобовым. Автобус волучил повреждения правой части кузова, у пикапа оказалось повреждено правое заднее колесо. Оба водителя травм избежали, равно как и пассажиры автобуса.

«Никто из пассажиров туристического автобуса не пострадал, некоторые лишь испугались. Затем они продолжили свою поездку в провинцию Пханг-Нга», – заявил корреспонденту «Новостей Пхукета» капитан Лемпан.

«Завтра, 10 января, водители автобуса и пикапа должны явиться в полицейский участок для урегулирования вопроса о компенсации ущерба», – добавил он.

О возможности предъявления кому-либо водителей обвинений офицер не сообщил.