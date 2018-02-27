Автобус с туристами из России попал в аварию на холме в Патонге

Беременная женщина и еще несколько человек пострадали в аварии с участием туристического автобус на горной дороге, ведущей из Кату в Патонг.

27 Февраля 2018 09:37:17

Авария произошла около 13:30 воскресенья, 25 февраля, на горной дороге, ведущей из Кату в Патонг, сообщили «Новостям Пхукета» в местном офисе Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM).

По данным DDPM, автобус не смог затормозить на спуске с холма и протаранил несколько транспортных средств. После аварии в больницу Patong Hospital была доставлена беременная гражданка Таиланда, находившаяся в одном из автомобилей, а также несколько туристов из России и находившегося с ними персонала туркомпании.

Точное число пострадавших в DDPM не раскрыли, но отметили, что тяжелых травм никто не получил.