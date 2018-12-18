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Автобус с подтекающим маслом спровоцировал серию аварий в Таланге

Неисправный автобус оставил полосу масла на трассе 4031 (старой дороге в аэропорт) и спровоцировал серию мотоциклетных аварий во второй половине дня 17 декабря.

18 Декабря 2018, 03:14 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Служба спасения при муниципалитете тамбона Тхепкрасаттри получила сообщение о серии ДТП с участием мотоциклистов около 17:00 понедельника, 17 декабря. Все аварии произошли на трассе 4031, ведущей от шоссе Thepkrasattri Rd. к пляжам Най-Янг и Найтон.

Как рассказал «Новостям Пхукета» один из работавших на месте событий спасателей, в общей сложности пострадали на менее семи человек, в том числе несколько туристов. Спасатели оказали им первую помощь, а также посыпали дорогу известью, чтобы предотвратить новые аварии.

Одному из туристов удалось запомнить или снять на смартфон номерные знаки автобуса и передать эту информацию спасателям. Затем данные были подтверждены в ходе просмотра записей с камер уличного видеонаблюдения.

В настоящий момент неизвестно, нашла ли полиция водителя автобуса и планируется ли предъявить ему обвинения за создание опасности на дороге. При этом пострадавшим мотоциклистам рекомендуется обратиться в полицейские участки Саку или Таланга.

 

 

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