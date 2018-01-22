Автобус протаранил беседку на пирсе в Ао-По

Десять туристов из Китая пострадали после того, как один из обслуживающих пирс в Ао-По автобусов-шаттлов врезался в беседку.

22 Января 2018 09:18:47

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Капитан Наттхи Пичитчайнитимет из полиции Таланга получил сообщение о происшествии на пирсе в Ао-По около 15:40 пятницы, 19 декабря. В общей сложности в результате инцидента помощь потребовалась 10 туристам.

«Спасатели доставили 10 китайских туристов в больницу Thaland Hospital. Большинство из них жаловались на боли в области грудной клетки, рук и ног. Серьезно никто не пострадал, погибших в результате происшествия также не было», – заявил капитан Пичитчайнитимет.

Как пояснил офицер, автобус принадлежал компании Patcharee Tour Group, за рулем находился 39-летний Понгтхеп Лаван из Паклона. По словам водителя, у автобуса отказали тормоза, что и привело к аварии. Полиция проводит расследование.