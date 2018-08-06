Автобус Бангкок-Пхукет перевернулся на трассе

Междугородний автобус, следовавший из Бангкока на Пхукет, перевернулся на трассе в Сураттхани.

6 Августа 2018 10:35:43

Фото: MCOT

Авария произошла около 4:15 утра воскресенья, 5 августа. Как сообщает Bangkok Post, автобус разбился в районе поселка Кхлонг-Кхан в тамбоне Тхам-Ниап провинции Сураттхани.

В момент происшествия в салоне автобуса находилось около 30 человек, госпитализация потребовалась 15 из них, остальные либо не пострадали, либо получили лишь незначительные травмы.

Водитель автобуса Утхай Сомкхантха заявил полиции, что не справился с управлением на мокрой дороге. О предъявлении ему обвинений пока не сообщалось.