Австриец погиб в результате падения с 12 этажа кондоминиума в Патонге

Сообщение о гибели иностранца поступило в полицейский участок Патонга в 22:05 вечера 5 февраля. Мужчина был обнаружен мертвым на земле у здания Condo Night Plaza на Rat-U-Thit 200 Pee Rd.
Как пояснил лейтенант Понгсаторн Потхонг из полиции Патонга, погибший оказался 68-летним уроженцем Вены, проживавшим на 12 этаже Condo Night Plaza. В квартире мужчины были обнаружены лекарства, указывающие на то, что у иностранца было высокое давление и диабет.
«Расследование пока не завершено, поэтому на данном этапе мы не можем ничего больше сказать с уверенностью», – заявил лейтенант Потхонг.
Дипломатическая миссия Австрии в Таиланде была проинформировано о произошедшем.