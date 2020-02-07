Полиция проводит расследование по факту гибели 68-летнего гражданина Австрии, упавшего с балкона 12 этажа кондоминиума в Патонге.

Новости Пхукета

7 Февраля 2020, 12:34 PM

Австриец погиб в результате падения с 12 этажа кондоминиума в Патонге. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Сообщение о гибели иностранца поступило в полицейский участок Патонга в 22:05 вечера 5 февраля. Мужчина был обнаружен мертвым на земле у здания Condo Night Plaza на Rat-U-Thit 200 Pee Rd.

Как пояснил лейтенант Понгсаторн Потхонг из полиции Патонга, погибший оказался 68-летним уроженцем Вены, проживавшим на 12 этаже Condo Night Plaza. В квартире мужчины были обнаружены лекарства, указывающие на то, что у иностранца было высокое давление и диабет.

«Расследование пока не завершено, поэтому на данном этапе мы не можем ничего больше сказать с уверенностью», – заявил лейтенант Потхонг.

Дипломатическая миссия Австрии в Таиланде была проинформировано о произошедшем.