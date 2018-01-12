Австралийка получила перелом ноги в столкновении аквабайков

Туристка из Австралии была госпитализирована с переломом ноги, после того как ее акввабайк столкнулся с водным мотоциклом под управлением другого австралийца.

12 Января 2018 11:03:16

Фото: Источник The Phuket News

Полиция и спасатели получила сообщение о столкновении двух аквабайков у пляжа Трай-Транг около 15:30 четверга, 11 января.

Как рассказал «Новостям Пхукета» один из спасателей Kusoldharm Foundation, аквабайк под управлением 48-летней Рентии Робертсон столкнулся с водным мотоциклом, на котором находились ее родственники Кларенс Робертсон (48 лет) и Эдвард Робенсон (18 лет).

Все пострадавшие были доставлены в Patong Hospital. По словам спасателя, женщина сломала ногу, один из мужчин жаловался на боль в области груди, второй – на ушиб в районе шеи.