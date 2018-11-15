Австралийца спасли с загоревшейся яхты

Пхукетские яхтсмены спасли 63-летнего австралийца, лодка которого загорелась во время приготовления владельцем ужина на борту.

Иккапоп ТхонгтубНовости Пхукета

15 Ноября 2018, 11:48 AM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Патонга получила сообщение о пожаре на борту яхты у побережья курорта около 21:00 среды, 14 ноября. В момент происшествия лодка Soraya стояла на якоре примерно в 500 м от берега, на борту находился один человек – 63-летний владелец судна Брайан Дерек (так имя указано в полицейском отчете).

На место событий был направлен спидбот, оборудованный средствами пожаротушения, однако за полчаса пожара пламя успело уничтожить лодку.

В беседе с полицией Брайан Дерек рассказал, что готовил себе ужин на борту, когда лодку качнуло сильной волной, в результате чего раскаленное масло расплескалось со сковороды, и начался пожар.

Не справившись с огнем, австралиец позвал на помощь, и экипаж находившейся неподалеку другой лодки забрал его с горящей яхты.

В беседе с The Phuket News подполковник полиции Пативат Йодкхаван предположил, что пожар могла усилить утечка бытового газа на борту. Впрочем, офицер не уточнил, на чем основано это предположение.