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Австралиец с пистолетом в багаже арестован в аэропорту Самуи

Гражданин Австралии был арестован в аэропорту острова Самуи во второй половине дня 21 декабря. В багаже 41-летнего Марка Бассала обнаружили пистолет Glock и 96 патронов. Bangkok Post сообщает, что на допросе мужчина якобы заявил, что оружие ему нужно было для защиты, а купил он его на Самуи у некого гражданина Таиланда.

Новости Пхукета

23 Декабря 2022, 09:00 AM
Арестованный на Самуи австралиец Марк Бассал. Фото: Surat Immigration / Facebook

Арестованный на Самуи австралиец Марк Бассал. Фото: Surat Immigration / Facebook

Содержимое багажа арестованного на Самуи австралийца. Фото: Wassayos Ngamkham / Bangkok Post

Содержимое багажа арестованного на Самуи австралийца. Фото: Wassayos Ngamkham / Bangkok Post

Иммиграционное бюро провинции Сураттхани опубликовало сообщение об аресте господина Бассала во второй половине дня 22 декабря, то есть через сутки после того, как австралийца арестовали. В публикации было указано время ареста – около 13:00, и место – аэропорт острова Самуи, тамбон Бо-Пхут. В качестве задействованных в аресте были перечислены провинциальная полиция, Иммиграционное бюро, туристическая полиция, морская полиция и другие ведомства.

На опубликованной фотографии мужчина с бритой головой сидит за столом, на котором разложены изъятые у него вещи. Сзади стоят восемь человек, семь из которых одеты в различную униформу, а последний – в гражданскую рубашку-поло. Лежащие на столе предметы на снимке не видно.

Согласно заявлению Иммиграционного бюро Сураттхани в Facebook, австралийцу предъявили обвинения в хранении боеприпасов. Газета Bangkok Post пишет об обвинениях в хранении конструктивных элементов огнестрельного оружия и боеприпасов, уточняя, что кроме деталей пистолета, у господина Бассала изъяли 96 патронов.

Газета также опубликовала серию фотографий, на двух из которых изображен разобранный пистолет Glock. На снимках также присутствуют пистолетные патроны, но по фото затруднительно сказать, какие часть пистолета отсутствуют.

Согласно публикации Bangkok Post со ссылкой на начальника Иммиграционного бюро Сураттхани полковника Супарыка Пахнкосона, австралиец летел с Самуи в Бангкок не один, а с женой и тремя детьми.

Полиция, по словам полковника, полагает, что семья могла планировать поездку «в Сингапур и Австралию, но еще не нашла билеты туда». Также сообщается, что полиция не нашла свидетельств того, что подозреваемый мог планировать использовать пистолет для совершения преступления или что он «является преступником или международной мафиозной фигурой».

 

 

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