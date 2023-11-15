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Австралиец предъявил паспорт с пакетиком кокаина на контроле в аэропорту Пхукета

Гражданин Австралии был арестован по прилету на Пхукете после того, как при прохождении паспортного контроля протянул сотруднику Иммиграционного бюро паспорт с пакетиком кокаина внутри. Мужчина заверил, что ничего не знает о происхождении наркотиков в своих документах. Впрочем, полицейских эти слова на впечатлили – против 26-летнего туриста возбудили дело о незаконном хранении наркотиков и незаконном ввозе их в страну.

Новости Пхукета

15 Ноября 2023, 05:29 PM
Австралийца арестовали после попытки пройти паспортный контроль с пакетиком кокаина в документах. Фото: Phuket Immigration Checkpoint

Австралийца арестовали после попытки пройти паспортный контроль с пакетиком кокаина в документах. Фото: Phuket Immigration Checkpoint

Гражданин Австралии был арестован в международном аэропорту Пхукета около 21:30 вечера 13 ноября, сообщило Иммиграционное бюро Пхукета на странице, освещающей работу сотрудников, базирующихся в воздушной гавани.

Согласно отчету, неназванный 26-летний австралиец при прохождении пограничного контроля по прибытию протянул сотрудники Иммиграционного бюро паспорт, в котором оказался спрятан пакетик с белым порошком. Проверка содержимого показала, что это был кокаин в количестве 0,17 грамма.

Австралийца арестовали и передали в полицейский участок Саку. Обвинения ему предъявлены по статьям о незаконном хранении наркотических средств второй категории и незаконном ввозе в Таиланд наркотических средств второй категории.

Иммиграционное бюро не сообщило имени арестованного австралийца, но поделилось на своей странице статьей издания Matichon, посвященной этому случаю. В публикации говорится, что австралиец прилетел на остров рейсом JQ 27 авиакомпании Jetstar из Сиднея. Согласно данным FlightRadar24, лайнер сел примерно за полтора часа до времени ареста, указанного Иммиграционным бюро.

Matichon привел имя австралийца, но в транслитерации на тайский. Мужчину зовут Чома Фати Коко или Шома Фати Коко. Издание указывает, что мужчина заявил полицейским, что кокаин не его, а сам он не знает, как пакетик с порошком оказался в его паспорте. Записав эти показания, сотрудники полиции отвезли туриста в полицейский участок Саку для преследования по закону.

 

 

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