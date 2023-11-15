Австралиец предъявил паспорт с пакетиком кокаина на контроле в аэропорту Пхукета

Гражданин Австралии был арестован по прилету на Пхукете после того, как при прохождении паспортного контроля протянул сотруднику Иммиграционного бюро паспорт с пакетиком кокаина внутри. Мужчина заверил, что ничего не знает о происхождении наркотиков в своих документах. Впрочем, полицейских эти слова на впечатлили – против 26-летнего туриста возбудили дело о незаконном хранении наркотиков и незаконном ввозе их в страну.

Новости Пхукета

15 Ноября 2023, 05:29 PM

Австралийца арестовали после попытки пройти паспортный контроль с пакетиком кокаина в документах. Фото: Phuket Immigration Checkpoint